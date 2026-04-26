Лукашенко озвучил требования к строительству телятников

Александр Лукашенко ставит задачу более активно развивать мясное животноводство. Об этом глава государства заявил во время посещения хозяйства «Агро-Лясковичи». Президент обратил внимание, что одно из преимуществ такого вида деятельности в АПК – возможность содержания повзрослевших животных под открытым небом, без создания особых условий и требований к уходу в отличие от молочного животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевым вопросом оставалась цена – важно было найти баланс между затратами и эффективностью. Сегодня Александр Лукашенко ознакомился с результатом. На молочно-товарном комплексе «Лясковичи» содержатся более 1700 голов крупного рогатого скота, из них свыше 800 – дойное стадо. С начала нынешнего года здесь произведено более полутора тысяч тонн молока. Президент обратил особое внимание на финансовую составляющую проекта.

Осенью 2025 года Александр Лукашенко приезжал в «Агро-Лясковичи», чтобы проинспектировать ход строительства современного молочно-товарного комплекса, который должен был стать ориентиром для других хозяйств. Тогда главе государства представили проект на основе деревянных конструкций из местного сырья. Он включал два коровника – на 384 животных, доильно-молочный блок, профилакторий для телят.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Исходя из разных вариантов, мы отработали для области. В этом году построим 160 профилакториев. Уже приступили ко всем. К июлю месяцу основная часть будет закончена, и в июле будет запуск. Примерная средняя стоимость – 360 тысяч – один профилакторий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А у него?

Иван Крупко:

Ну, здесь 800 тысяч.

– 810, но тут в зависимости от мест. У меня, получается, квадратный метр – 570 рублей.

Иван Крупко:

На 150 в среднем месте – профилактории.

Александр Лукашенко:

А у тебя?

– 290.

Александр Лукашенко:

В два раза. Ну, так какой смысл нам два раза дороже строить? Надо определиться вместе с губернаторами. Это, конечно, их дело, где, как, что строить. Но зачем строить в два раза дороже? Николай Николаевич, в чем проблема?

– Я считаю, что, Александр Григорьевич, каждый хозяин под себя должен строить.

Александр Лукашенко:

Это понятно. Николай Николаевич, если за свои деньги, господь с вами, я буду приветствовать дорогие «дворцы» для малюток этих. Я буду приветствовать это, если за свои деньги. А сколько ты раз мне подкидывал писем: оттуда деньги разрешите, туда деньги, с инновационного фонда, с бюджета и прочее. Это же не их деньги?

– Это все так, Александр Григорьевич. Но надо делать все-таки и с перспективой, чтобы действительно было удобно обслуживать.

Александр Лукашенко:

Нужно просчитать – цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова и Шерстнева деньги бешеные – пусть строят. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги.