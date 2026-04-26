Работа, зарплата и жилье: как программа «Один район – один проект» меняет экономику региона

Надежным якорем для регионов должна стать программа «Один район – один проект». Сейчас в пуле уже 260 инициатив, и за каждой – новые рабочие места, технологии, зарплаты. Но в Мозырском районе Президент подчеркнул, что пора переходить от количества к качеству, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лукашенко анонсировал корректировку программы «Один район – один проект». Глава государства предложил несколько пересмотреть подходы к этой программе и делать ставку на реальную окупаемость и производства, которые по-настоящему нужны людям. Как пример – те же агросервисы, рыбные хозяйства на Могилевщине.

Резать без ножа. На кричевском шиферном предприятии это не метафора, а реальный технологический процесс. Новая линия, которую запустили в 2025 году по программе «Один район – один проект», раскраивает цементное полотно водой. Благодаря умной технике все листы получаются абсолютными близнецами, но высокая точность это только полдела. Производительность выросла на треть, а гибкость настроек открыла дорогу для индивидуальных заказов и позволила предприятию побороться за очередную высоту уже не скатных, а плоских кровель.

Станислав Сиваков, директор предприятия «КМБ-Восток»:

Есть легко перенастраиваемые столы, которые позволяют выпускать любой вид продукции, любой геометрии и любых размеров.

Сегодня это одно из двух крупнейших предприятий в стране, где делают шифер. Десятилетиями этот продукт был в ассортименте цементного завода, но предприятие сменило площадку, а шиферный цех остался на старой и переживал не лучшие времена: сезонная работа, простои.

Екатерина Баринова, инженер-контролер предприятия по производству строительных материалов:

Мы все очень сильно переживали, где работать. Потому что у всех семьи, дети. И это жизнь. Чтобы выжить, пришлось искать новые пути. Цех в аренду взяло предприятие «КМБ-Восток». Программа развития юго-востока поспособствовала. Самое ценное, что досталось инвестору, это коллектив: специалисты, которые знали все тонкости процесса, их опыт, руки, отношение к делу. Бесценный ресурс удалось приумножить. Сегодня здесь работают 120 человек.

Станислав Сиваков:

С этим коллективом было легко добиваться каких-то положительных результатов и очень быстро. Поэтому мы воспользовались, конечно, преференциями юго-восточного региона, такими как налог на прибыль, подоходный налог для людей. Что позволило сформировать базу для дальнейшей модернизации.

Промзону 60-х годов, а это 15 тысяч квадратов, ремонтируют до сих пор. Работы выше крыши. Первым делом заменили кровлю. В 2025 году закупили и смонтировали эту линию. В сутки два вида шифера, 10 тысяч листов. Современное производство – глоток свежего воздуха в прямом смысле. Екатерина Баринова:

Условия труда изменились в лучшую сторону, меньше пыли, шума. Так как у нас одна модернизированная линия, которая лучше выпускает, меньше брака. И качество продукции намного лучше. Модернизация линии сразу сказалась на выпускаемой продукции – брака стало кратно меньше. Валерий Богданов, оператор станков предприятия по производству строительных материалов:

Сейчас же пятилетка качества, и мы за свою продукцию боремся душой, можно сказать. Относимся, как к своей семье, и гарантируем, что продукция качественная.

От кричевского шифера до инновационной кровельной мембраны всего час в пути. Заработать на современных строительных материалах планируют в Костюковичах. Это предприятие тоже один из пунктов программы «Один район – один проект».