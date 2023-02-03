Подросток подожгла икону Минской Божией Матери. Пустовой сказал, при чём тут война и Майдан

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.

Григорий Азаренок, СТВ: Они к нам идут с «Абрамсами», «Леопардами» и сатанизмом. Конечно, девочку мы показывать не будем, ее лицо заблюрено. Но возле кафедрального собора Минска вот такая тиктокерша пришла и подожгла Минскую икону Божией Матери, одевшись в сатанинские наряды. Вот это змагарка явная, 100 %. Это белоруска. Это же модно – совершить кощунство. Как в Швеции они сейчас поджигают Коран, так у нас продвигают вот это. Конечно, было заведено уголовное дело. 15 лет – под уголовную ответственность такие подростки попадают. И это действительно кощунство, хулиганство. Но как ты думаешь, кто заступился? Наша главная візіянерка, хрысціянка и коммунистка.

Григорий Азаренок: Да. Рассказывает, как нам верить и как нам жить.

Григорий Азаренок:

Она «возмущена непропорциональностью принятых мер со стороны высшего духовенства». А это потому, что она обвиняет нашего Владыку, других батюшек в том, что предоставили следствию видеоматериалы. Естественно, это так и должно быть. И вот, они уже возмущаются [издание признано экстремистским – прим. ред.], пишут, говорят про нашего митрополита, что так нельзя ни в коем случае. Не наказывайте еретиков, богохульниц. Это девочки невинные. Как это описать?

Евгений Пустовой:

Все повторяется. Я помню Россию и помню Pussy Riot. Там было мягкое или жесткое решение? Мы не хотим повторения в Беларуси СВО, поэтому мы каждого кощунника будем привлекать к уголовной ответственности. У него, правда, есть шанс исправить свою жизнь покаянием.

Григорий Азаренок:

И мы помним, с чего начался Майдан. С того, что голые феминистки спилили крест. Мы не хотим себе войны.

Евгений Пустовой:

Молодец Владыка Венеамин. Я всегда думал, слишком мягкий митрополит для такого сложного периода. Молодец. Спасибо.