Подросток подожгла икону Минской Божией Матери. Пустовой сказал, при чём тут война и Майдан
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.
Григорий Азаренок, СТВ:
Они к нам идут с «Абрамсами», «Леопардами» и сатанизмом. Конечно, девочку мы показывать не будем, ее лицо заблюрено. Но возле кафедрального собора Минска вот такая тиктокерша пришла и подожгла Минскую икону Божией Матери, одевшись в сатанинские наряды. Вот это змагарка явная, 100 %. Это белоруска. Это же модно – совершить кощунство. Как в Швеции они сейчас поджигают Коран, так у нас продвигают вот это. Конечно, было заведено уголовное дело. 15 лет – под уголовную ответственность такие подростки попадают. И это действительно кощунство, хулиганство. Но как ты думаешь, кто заступился? Наша главная візіянерка, хрысціянка и коммунистка.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Наталка Василевич?
Григорий Азаренок:
Да. Рассказывает, как нам верить и как нам жить.
Григорий Азаренок:
Она «возмущена непропорциональностью принятых мер со стороны высшего духовенства». А это потому, что она обвиняет нашего Владыку, других батюшек в том, что предоставили следствию видеоматериалы. Естественно, это так и должно быть. И вот, они уже возмущаются [издание признано экстремистским – прим. ред.], пишут, говорят про нашего митрополита, что так нельзя ни в коем случае. Не наказывайте еретиков, богохульниц. Это девочки невинные. Как это описать?
Евгений Пустовой:
Все повторяется. Я помню Россию и помню Pussy Riot. Там было мягкое или жесткое решение? Мы не хотим повторения в Беларуси СВО, поэтому мы каждого кощунника будем привлекать к уголовной ответственности. У него, правда, есть шанс исправить свою жизнь покаянием.
Григорий Азаренок:
И мы помним, с чего начался Майдан. С того, что голые феминистки спилили крест. Мы не хотим себе войны.
Евгений Пустовой:
Молодец Владыка Венеамин. Я всегда думал, слишком мягкий митрополит для такого сложного периода. Молодец. Спасибо.
Григорий Азаренок:
Действительно так. Эту ситуацию обсуждают.
Евгений Пустовой:
Все обсуждают, но это кощунство. До «Абрамсов» приходит идеология, и она сидит в головах тех, хочется сказать, кто с Зыбицкой приходит в храм. Но проблема в том, что мы тоже профукали это. Почему наша молодежь поджигает икону Минской Божьей Матери? А теперь какой символ? Икона, согласно церковному преданию, была венчальной иконой Равноапостольного Владимира, которая в XV веке против течения прибыла в Минск. Украина и Беларусь этим соединены. Этот символ соединения она поджигает. Дальше только война. Если бы мы не смыли этот позор, эту ошибку, это кощунство какими-то правильными решениями, то война была бы у нас тоже. Надо выжигать на корню это. И не надо говорить, что это инквизиция.
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