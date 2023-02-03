«Народ Зимбабве хочет независимости». Почему санкции Америки и ЕС для африканцев – это почти война?

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.

Kudzai Mutisi, политический обозреватель (Зимбабве):

Зимбабве долгое время находилось под британским колониальным правлением (с 1890-х по 1980-е годы) и была почти уничтожена колониализмом. И когда мы получили независимость в 1980 году, это была в основном политическая независимость. Мы стали свободным правительством, но экономика находилась в руках формальных колоний. А Зимбабве примерно в 2000 году встало на ноги, вернуло свои ресурсы, и теперь то, что у нас есть, мы называем экономической независимостью. Однако это сложная ситуация, потому что Америка и ЕС также ввели санкции против Зимбабве, и это почти война против Зимбабве, потому что мы взяли под контроль наши ресурсы. Народ Зимбабве хочет независимости, потому что долгое время мы находились под колониальным правлением и долгое время у нас не было доступа к контролю над национальными ресурсами и ресурсосбережением страны.

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