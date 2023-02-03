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Местные ябацьки и зимбабвийский ГУБОПик. Евгений Пустовой поделился фотографиями из Африки

03 февраля 2023 17:51
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.

Григорий Азаренок, СТВ:
Давай покажем. Назовем это «Патриоты Зимбабве».

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Ябацьки. Нашим далеко еще до таких эмоций.

Григорий Азаренок:
Фотографии, которые Женя нам показал. Рассказывай, что здесь происходит.

Местные ябацьки и зимбабвийский ГУБОПик. Евгений Пустовой поделился фотографиями из Африки-1

Евгений Пустовой:
Это наш коллега, очень улыбчивый оказался зимбабвиец.

Местные ябацьки и зимбабвийский ГУБОПик. Евгений Пустовой поделился фотографиями из Африки-4

Григорий Азаренок:
О, ябацьки!

Местные ябацьки и зимбабвийский ГУБОПик. Евгений Пустовой поделился фотографиями из Африки-7

Евгений Пустовой:
Я им пожелал, чтобы на устах Африки была улыбка, а не слезы от колонизаторов. Жара была, поэтому я немножко грустный.

Местные ябацьки и зимбабвийский ГУБОПик. Евгений Пустовой поделился фотографиями из Африки-10

Там тоже такие прекрасные девушки. Шарф – зимбабвийские цвета.

Местные ябацьки и зимбабвийский ГУБОПик. Евгений Пустовой поделился фотографиями из Африки-13

Григорий Азаренок:
ГУБОПиК.

Евгений Пустовой:
Я бы сказал, внутренние войска, скорее всего.

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# Беларусь-Зимбабве # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Фотофакт

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