Местные ябацьки и зимбабвийский ГУБОПик. Евгений Пустовой поделился фотографиями из Африки

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.

Григорий Азаренок, СТВ:

Давай покажем. Назовем это «Патриоты Зимбабве».



Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Ябацьки. Нашим далеко еще до таких эмоций.

Григорий Азаренок:

Фотографии, которые Женя нам показал. Рассказывай, что здесь происходит.