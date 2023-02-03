Чем впечатляет комплекс «Хатынь» всех посетителей и как будут реконструировать мемориал?

Мир в веках не помнит таких злодеяний на всей нашей Земле. Фашисты построили чудовищные лагеря смерти. Люди погибли в них непокоренными, с твердой верой в Победу своей матери – Родины. О Хатыни, самом скорбном месте на карте Беларуси, в «Специальном репортаже» на СТВ.

Полина Самович, научный сотрудник мемориального комплекса Хатынь:

Пока не пришла сюда работать, не познакомилась со многими документами, не увидела многих фотографий, это для меня было далеко и как-то непонятно. Но когда постоянно вникаешь в эту тему, то испытываешь боль, обиду за то, что это происходило в твоей стране, с белорусами. Когда я каждый раз подходила к Каминскому, нашей скульптуре «Непокоренный», я испытывала мурашки. Горечь испытываю до сих пор. Иосифу Шатило 93, и он видел, как немцы уничтожали Хатынь. Белорус поделился жуткой историей – подробности.

Произошедшее в Хатыни Полина Самович может рассказать по минутам. В мемориальном комплексе выпускница Института культуры работает научным сотрудником по распределению. Казалось бы, как 20-летняя девушка, которая знает о войне только по книгам, может рассказывать о ней?

Полина Самович:

Историческая память, некая историческая правда, на мой взгляд, является ключевым элементом в формировании национального самосознания. Великая Отечественная война в данном контексте является, не сказать ключевым, но важнейшим событием XX века. Искажение этой правды, истории может сместить сформировавшиеся культурные устои. Сохранение истории, наоборот, направляет нас по нужному вектору.

И этот вектор белорусам понятен: сохранить историческую память и не позволить переписать историю. Мемориальный комплекс «Хатынь» получил статус Всебелорусской молодежной стройки. Реставрация на личном контроле главы государства. Вместе с неравнодушными белорусами Александр Лукашенко лично наводил здесь порядок во время субботника. Президент в Хатыни: просто просится, чтобы мы восстановили здесь деревянную церквушку, верующие смогут зайти – подробнее здесь.

Работы планируют завершить в марте, аккурат к 80-летию Хатынской трагедии. Сейчас вовсю идет внутренняя отделка будущего музея. Предполагается, что он будет состоять из шести выставочных залов. На территории также воссоздали деревянную церковь Рождества Девы Марии.

Храм был построен еще в 1794 году, но был уничтожен фашистами. Рядом – кладбище, где сохранились старые каменные кресты и надгробия. Исследования установили, что некоторые захоронения датируются XVII веком. Кто именно там покоится, неизвестно. Миллионы людей побывали на этой земле. И речь не только об организованных экскурсиях. Россияне Андрей и Елена Масловы навещают в Беларуси родственников. И просто не смогли проехать мимо знакового места, о котором до этого читали в книгах.

Андрей и Елена Масловы, туристы (Россия):

Мы вообще под впечатлением, как белорусы, молодцы, все это бережно охраняют, эту память. Мы просто под впечатлением. Тот, кто забыл, забывает это… Вполне возможно, что потом повторится. Не хотелось бы, чтобы это повторилось. У народа, который не помнит свою историю, нет будущего.

Железобетонные плиты серым пеплом ведут по бывшей деревенской улице. На месте каждого сожженного дома – венец сруба. 26 колоколов ежеминутно плачут в память о погибших, напоминая нам, живым, о том, что такое не должно повториться. «Люди плачут, а мы смеемся над слезами». Почему фашисты так бездушно расправились над Хатынью? Читайте здесь.