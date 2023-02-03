Прямой эфир

«Остались загадки по Хатыни». Белорус увлёкся историей сожжённых деревень и вот что смог узнать

03 февраля 2023 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мир в веках не помнит таких злодеяний на всей нашей Земле. Фашисты построили чудовищные лагеря смерти. Люди погибли в них непокоренными, с твердой верой в Победу своей матери – Родины. О Хатыни, самом скорбном месте на карте Беларуси, в «Специальном репортаже» на СТВ.

«Остались загадки по Хатыни». Белорус увлёкся историей сожжённых деревень и вот что смог узнать-1

Александр Павлюкович, краевед:
Остались загадки по Хатыни. Не совсем понятно, где захоронили партизан, которые убегали. Когда эсэсовцы начали окружать деревню, с левой стороны шел 118-й шуцманшафт батальон, а с правой – эсэсовцы Дирлевангера. По убегающим партизанам они стреляли. Леса не было, чистое поле. А в Мокради услышали и тоже стали убегать. Пули летели и в Мокрадь. Шла девушка Нина Белякова с ведрами воды, и случайная пуля попала ей в грудь и наповал убила, она упала. Это была самая первая жертва Хатынской трагедии.

«Остались загадки по Хатыни». Белорус увлёкся историей сожжённых деревень и вот что смог узнать-4

Расследованием Хатынской трагедии Александр Павлюкович занимается много лет. Инженер-строитель по образованию, краевед по призванию. Он всегда интересовался историей, которая, как известно, начинается с истории малой родины и семьи.

«Остались загадки по Хатыни». Белорус увлёкся историей сожжённых деревень и вот что смог узнать-7

Александр Павлюкович:
У моей жены бабушка была в такой же огненной деревне. Когда я приезжал туда с женой, уцелевшие жители мне часто рассказывали об этом эпизоде. Как-то меня, кажучы беларускай, уразіла, начал разбираться, что там происходило. Хотел описать историю деревни Кондратовичи. А потом выяснилось, что окрестные деревни и весь Логойский район был выпален этим карательным батальоном.

«Остались загадки по Хатыни». Белорус увлёкся историей сожжённых деревень и вот что смог узнать-10

В свободное от работы время Александр Петрович исколесил весь Логойский район. Перерыл все архивные документы, общался с местными жителями, записывал их воспоминания. Многие сельчане в военное время были еще детьми, но тот ужас остался в памяти навсегда. И сегодня это ценные сведения, которые вошли во многие публикации и издания. К примеру, сейчас в Национальном архиве Беларуси готовится к переизданию книга «Хатынь. Трагедия и память».

«Остались загадки по Хатыни». Белорус увлёкся историей сожжённых деревень и вот что смог узнать-13

Александр Павлюкович:
Это наша общая боль и память. Память у нас должна остаться, чтобы такое не повторилось. А боль… У всех белорусов бабушка, дедушка, все были в оккупации. Все воспоминания, как после войны голод был, как-то выжили белорусы, у нас на генетическом уровне эта память.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Люди плачут, а мы смеемся над слезами». Почему фашисты так бездушно расправились над Хатынью?

Иосифу Шатило 93, и он видел, как немцы уничтожали Хатынь. Белорус поделился жуткой историей

Чем впечатляет комплекс «Хатынь» всех посетителей и как будут реконструировать мемориал?

# Великая Отечественная война # общество # Александр Павлюкович # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чем впечатляет комплекс «Хатынь» всех посетителей и как будут реконструировать мемориал?
03 февраля 2023 18:42

Чем впечатляет комплекс «Хатынь» всех посетителей и как будут реконструировать мемориал?

Не знают, чем будут закрывать. Кто может погрязнуть в кредитах?
03 февраля 2023 18:28

Не знают, чем будут закрывать. Кто может погрязнуть в кредитах?

Одну монетку оставляешь себе, а две можешь тратить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?
03 февраля 2023 18:05

Одну монетку оставляешь себе, а две можешь тратить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?