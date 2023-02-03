«Остались загадки по Хатыни». Белорус увлёкся историей сожжённых деревень и вот что смог узнать

Мир в веках не помнит таких злодеяний на всей нашей Земле. Фашисты построили чудовищные лагеря смерти. Люди погибли в них непокоренными, с твердой верой в Победу своей матери – Родины. О Хатыни, самом скорбном месте на карте Беларуси, в «Специальном репортаже» на СТВ.

Александр Павлюкович, краевед:

Остались загадки по Хатыни. Не совсем понятно, где захоронили партизан, которые убегали. Когда эсэсовцы начали окружать деревню, с левой стороны шел 118-й шуцманшафт батальон, а с правой – эсэсовцы Дирлевангера. По убегающим партизанам они стреляли. Леса не было, чистое поле. А в Мокради услышали и тоже стали убегать. Пули летели и в Мокрадь. Шла девушка Нина Белякова с ведрами воды, и случайная пуля попала ей в грудь и наповал убила, она упала. Это была самая первая жертва Хатынской трагедии.

Расследованием Хатынской трагедии Александр Павлюкович занимается много лет. Инженер-строитель по образованию, краевед по призванию. Он всегда интересовался историей, которая, как известно, начинается с истории малой родины и семьи.

Александр Павлюкович:

У моей жены бабушка была в такой же огненной деревне. Когда я приезжал туда с женой, уцелевшие жители мне часто рассказывали об этом эпизоде. Как-то меня, кажучы беларускай, уразіла, начал разбираться, что там происходило. Хотел описать историю деревни Кондратовичи. А потом выяснилось, что окрестные деревни и весь Логойский район был выпален этим карательным батальоном.