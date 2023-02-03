Пустовой: «Зимбабве может стать хабом Беларуси в Южной Африке»
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Они не готовы делиться своими богатствами и быть рабами. Они хотят быть хозяевами на своей земле. И белорусы предлагают: давайте кооперироваться и что-то делать. Президент даже предложил им бартерные условия, потому что их настолько вытрепали как злая собака тряпку, что у них, по-моему, девять валют ходит. Зимбабвийский доллар можно купить в качестве сувенира за пять долларов. То есть настолько экономику… Но главное – накормить было страну, это делает нынешний лидер. Второе – дальше развиваться, подниматься на вершины экономического развития. Если независимость есть, это хорошо. Очень приятно, мне коллега из Зимбабве сказал, что Советский Союз мы помним, вы нам помогали. И Беларусь, которую некоторые много раз упрекали в своей советскости, получается, продолжает эту миссию.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это наше преимущество.
Евгений Пустовой:
Великую миссию советскости мы продолжаем, только в Зимбабве мы едем уже не на бронетанках Т-72, а на тракторах. Это очень важно. Главное преимущество Беларуси в том, что мы сохранили весь советский потенциал, приумножили его и сейчас мы можем импортировать, экспортировать его вместо иллюзорной демократии на всю Африку. Зимбабве, если они отреагируют и будут шевелиться сами, может стать... Они говорили: спасибо, мы очень рады, довольны. Зимбабве может стать хабом Беларуси в Южной Африке.
Григорий Азаренок:
Это не просто слова. Экономический эффект, 200 миллионов долларов уже есть в сообщении. Экономический эффект этого визита, который запланирован по контрактам, планам и так далее.
Евгений Пустовой:
А самое важное. Деньги – это важно, но надо глубинные смыслы смотреть. Ребята, которым американская модель развития внушила, что быть рэпером и брейкдансером – самое лучшее, чего может добиться африканец…
Григорий Азаренок:
Они еще будут править Америкой.
Евгений Пустовой:
Это ладно. Они уже управляют белорусскими тракторами и комбайнами «Полесье».
Григорий Азаренок:
Они потом на этих тракторах заедут в Америку, Америка развалится, и они будут там управлять, и за все ответят белые угнетатели.
Евгений Пустовой:
Ты опять призываешь к революции.
Григорий Азаренок:
Это исторический реванш.
Евгений Пустовой:
Главное – эти ребята, молодежь, очень приятные. Я с ними общался, переводчик. Общались тесно, как с тобой. Я говорю то, что слышали мои уши и видели мои глаза. Эти ребята с восхищением говорят о белорусской технике. Во-первых, их научили пользоваться. Никто никого не бросает. Рядом есть сервисный центр, может, мягкая сила Беларуси, называется «Бизон». Почему не «Зубр»? Наверное, англоцизмы еще не изжиты на той территории Африки.
Григорий Азаренок:
Представляю, почему у нас Латушко так себя повел. Он бы никогда не хотел этим заниматься. Он ленивый.
Евгений Пустовой:
Он не ленивый. Он надменный. Он бы никогда не поехал в Африку. Он бы лучше сам был как раб африканский, унижаясь. Такие, как Латушко, Беларусь превратили бы в Африку.
Григорий Азаренок:
Ту, в которую они хотят превратить, колониальную.
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