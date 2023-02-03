Пустовой: «Зимбабве может стать хабом Беларуси в Южной Африке»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Они не готовы делиться своими богатствами и быть рабами. Они хотят быть хозяевами на своей земле. И белорусы предлагают: давайте кооперироваться и что-то делать. Президент даже предложил им бартерные условия, потому что их настолько вытрепали как злая собака тряпку, что у них, по-моему, девять валют ходит. Зимбабвийский доллар можно купить в качестве сувенира за пять долларов. То есть настолько экономику… Но главное – накормить было страну, это делает нынешний лидер. Второе – дальше развиваться, подниматься на вершины экономического развития. Если независимость есть, это хорошо. Очень приятно, мне коллега из Зимбабве сказал, что Советский Союз мы помним, вы нам помогали. И Беларусь, которую некоторые много раз упрекали в своей советскости, получается, продолжает эту миссию. Григорий Азаренок, СТВ:

Это наше преимущество. Евгений Пустовой:

Великую миссию советскости мы продолжаем, только в Зимбабве мы едем уже не на бронетанках Т-72, а на тракторах. Это очень важно. Главное преимущество Беларуси в том, что мы сохранили весь советский потенциал, приумножили его и сейчас мы можем импортировать, экспортировать его вместо иллюзорной демократии на всю Африку. Зимбабве, если они отреагируют и будут шевелиться сами, может стать... Они говорили: спасибо, мы очень рады, довольны. Зимбабве может стать хабом Беларуси в Южной Африке.