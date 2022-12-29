«Подошёл – она ещё теплая была». Азарёнок нашёл человека, который первым увидел украинскую ракету

Инцидент с украинской ракетой. 29 декабря в районе 10 утра воздушная цель поражена войсками ПВО. Ракета была запущена с территории украинского Заболотья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О происшествии немедленно проинформировали главу государства. По поручению Александра Лукашенко была сформирована группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны.

Как сообщает военное ведомство, предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300. Их обнаружили вблизи поселка Горбаха Ивановского района. Минск потребовал от Киева тщательного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных. Послу Украины в Беларуси заявлен решительный протест. Съемочная группа СТВ работает на месте происшествия. Григорий Азаренок с места событий. Подробности в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Деревня Горбаха, Брестская область, Ивановский район. Именно этот населенный пункт сегодня стал без преувеличения известен, можно сказать, во всем мире. Потому что произошел чудовищный инцидент. Украинская ракета летела в сторону Беларуси. Сразу же после пересечения границы она была сбита нашими профессионалами ВВС и войск ПВО. Об инциденте сразу же было доложено главе нашего государства, были приняты необходимые меры. Здесь с самого утра работали специалисты СК, МВД, Минобороны.

Мы работаем здесь довольно долго, освещаем события. И у нас есть эксклюзив. Местный житель, простой белорус, бригадир Иван Васильевич, который первым увидел эту ракету, услышал, прикоснулся к ней, пока она была еще теплой. «Мирная жизнь продолжается». Репортаж Григория Азаренка с места падения украинской ракеты. Подробнее.