«Эти люди доносят людям правду». Владимир Кухарев наградил общественный актив столицы

Новости Беларуси. Сотня горожан отмечена наградами Мингорисполкома по итогам 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошло чествование общественного актива столицы. Почетные грамоты и благодарности вручил мэр города Владимир Кухарев. На торжественной церемонии собрались представители столичных предприятий, районных администраций и общественных объединений. Это минчане, которые внесли значимый вклад в развитие столицы, все они имеют активную гражданскую позицию.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Здесь собрались люди, неравнодушные к своему делу, которые очень много уделяют времени общественной работе, которые действительно, не считаясь с личным временем, проводят большую работу с населением в трудовых коллективах, в организациях. И это очень важно, потому что эти люди доносят людям правду, они всегда очень высокопрофессионально относятся к своему делу.

Алексей Снитко, директор Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:

Большая радость и огромная честь получить такую награду. Конечно, за этой наградой стоит труд большого количества людей нашего дружного коллектива Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки. И в этом году прошел целый ряд очень важных мероприятий, которые были направлены не только на подготовку талантливой молодежи, успешных профессионалов своего дела, но и на формирование будущих граждан своей страны.