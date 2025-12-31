Дети вручили символичные и оригинальные подарки Президенту на «Горизонте»

На площадке «Горизонта» Президент дал старт выпуску телевизоров с искусственным интеллектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство операций здесь будут выполнять промышленные роботы практически без участия человека. Собравшиеся спрашивать главу государства в этот праздничный день ни о чем не стали. Лишь благодарили. Так диалог перешел на другой, более философский уровень. К нему подключились и младшие «горизонтовцы», вручили Президенту подарки и тем самым продолжили развивать тему безопасности.

Сегодня мы бы хотели поздравить Вас и, конечно же, подарить подарки. Я бы хотел подарить вам наш новый планшет. Его сделали на заводе «Горизонт». Он такой классный и патриотичный. Я хочу пожелать, чтобы в новом году все наши заводы делали настолько же крутые вещи, прям как этот планшет.

Дорогой наш Президент, вы знаете, я раньше вас видела только по телевизору, а сегодня стою рядом с Вами. Это так круто. Теперь мне есть что рассказать своим друзьям.



Я хочу подарить вам подарок. Его сделали в нашем детском центре специально для Вас. Все очень старались, чтобы он вам понравился. Желаю вам здоровья, счастья, чтобы все мечты сбывались. И с Новым годом!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо, спасибо. Я же тебе говорю, что я сам не очень тут, но у меня есть студент, который прекрасно в этом разбирается. Буду пользоваться только вашим.