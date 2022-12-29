«Готовы отказаться от празднования в кругу семьи». Сколько артисты могут заработать за новогоднюю ночь?

Ольга Шерснева , ведущая ток-шоу: Некоторые люди готовы отказаться от празднования в кругу семьи с тазиком оливье, и у них есть очень хороший мотив. Я знаю, что артистам в эту ночь платят в два-три раза больше. Егор, правда ли это и сколько может заработать белорусский артист?

31 декабря ближе к вечеру страну охватывает ощущение праздника. Люди спешат в гости или рестораны, а кто-то завершает последние приготовления, чтобы успеть к новогоднему столу. Но многие не выбирают, где отмечать праздник. Врачи, милиционеры и ведущие часто обязаны быть на работе. О том, каково это – встречать Новый год на рабочем месте и под бой курантов, не отрываясь от рабочего процесса, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Егор Канн, певец:

Я так и знал, что будут ведущие провокационные вопросы задавать. Безусловно, гонорар артистов в новогоднюю ночь отличается. Здесь нет ничего скрытного. Зачем врать, когда нужно говорить правду? У нас еще такая передача «Точки над i». Сейчас мы все расставим, расскажем. Конечно, суммы мы не назовем. Понимаете, что если это частное мероприятие, то, безусловно, это обсуждается с заказчиком, тебя приглашают. Какие моменты учитываются – где проходит мероприятие. Естественно, если это где-то далеко – выездное какое-то мероприятие: дорога, объем работы, что нужно делать. То есть когда ты вернешься – может, до утра надо им петь. Это один формат работы. Если все-таки непосредственно тебя уже пригласили, допустим, как в 2021 году – это наше Министерство культуры, «Минскконцерт», которые организовывали мероприятие на площадке Дворца спорта. Это самая плавная площадка в городе Минске. Там есть, наверное, своеобразные ограничения, как мне кажется, я же не знаю, как ведутся переговоры с моими коллегами. Со мной был разговор: такой-то, такая-то сумма, устроит-не устроит. Ты уже на это соглашаешься либо нет. Конечно, нужно соглашаться, потому что в любом случае это чуть больше, чем ты можешь заработать в предновогодние даже корпоративы. Хотя артисты поднимают стоимость своей работы и в предновогодние корпоративы. Поэтому мне кажется, что как и многие сферы услуг, не только артисты двойные, тройные гонорары получают. В целом многие сферы услуг, которые тоже оказывают праздничное настроение: ведущие, организаторы мероприятий, праздников, те же кафе, клубы, рестораны, безусловно. Если хорошо потрудиться, если ты хорошо себя вел весь год, Дедушка Мороз тебе подарит замечательные, хорошие площадки, платежеспособных суперзаказчиков.

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