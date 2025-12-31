Лукашенко на «Горизонте»: такие предприятия, как вы, – это будущее страны

Тезис про цель визита именно на «Горизонт» глава государства озвучил снова, когда уже общался с коллективом предприятия и, собственно, его будущим. У сотрудников есть традиция приглашать на работу своих детей, так что разговор о важном был сегодня максимально всеобъемлющим.

Впрочем, разговор на этой инновационной площадке был не только о высоких технологиях. Александр Лукашенко обсудил с работниками и самые обычные житейские вопросы.

На площадке «Горизонта» Президент дал старт выпуску телевизоров с искусственным интеллектом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство операция здесь будут выполнять промышленные роботы практически без участия человека.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы – будущее страны. Такие предприятия, как вы, – это будущее страны. Ну и ностальгия, куда от нее денешься. Я несколько минут назад вспомнил мой первый визит, в середине 90-х был на «Горизонт». Говорят, что работаете вы неплохо.

Весь холдинг, все предприятия. Ну, дай бог, чтобы было так. Поэтому, когда мне предложили предприятие – о, «Горизонт», на «Горизонт» я поеду, потому что это моя президентская юность и ностальгия, я говорю, никуда от нее не деться.

Ну и потом… Вы творите не совсем чудеса… Чудеса вы творите, но пока не делаете невероятного. Надо делать невероятное, как когда-то американцы говорили, когда мы IT-технологиями начали заниматься. Конечно, мы вас будем грузить, но и будем других грузить, чтобы они приезжали сюда и видели, куда будет развиваться страна, в каком направлении.

То, о чем вы сегодня мне рассказываете, я даже осмыслить не могу. Это настолько уникально. Обычный рабочий на голову в этой технологии выше, чем я. Мне надо еще долго разбираться в том, что вы здесь творите. Ну и хорошо. Такая жизнь, она усложняется.

Глава государства не отрицает. Кто тянет, на того и грузят. Но ведь и везет тому, кто везет. Так что без поддержки те, кто помогает Беларуси быть в авангарде, не останутся.