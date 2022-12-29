«Выпускники первых лет приводят своих детей учиться». Минскому колледжу предпринимательства исполнилось 30 лет

Новости Беларуси. Минский колледж предпринимательства отметил свое 30-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За годы работы в стенах колледжа подготовили более 13 тысяч квалифицированных специалистов по девяти направлениям. Особой популярностью пользуется банковское дело, в 2022 году трудоустроены все выпускники по этой специализации. На базе учреждения широко представлена работа экспериментальных и инновационных проектов. Организованы факультативы и объединения по интересам. На постоянной основе для творческой молодежи проводятся конкурсы, турниры и фестивали.

Ирина Ахрименя, заместитель директора Минского колледжа предпринимательства:

Из девяти специальностей все на сегодняшний момент востребованы нашими абитуриентами. У нас есть традиция (уже создалась): выпускники первых лет приводят своих детей учиться, знакомых приводят сюда учиться. Нет, наверное, ни одного банка Республики Беларусь, страховой компании, организации, где бы не трудились наши выпускники.