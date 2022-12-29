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«Выпускники первых лет приводят своих детей учиться». Минскому колледжу предпринимательства исполнилось 30 лет

29 декабря 2022 19:03
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Новости Беларуси. Минский колледж предпринимательства отметил свое 30-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Выпускники первых лет приводят своих детей учиться». Минскому колледжу предпринимательства исполнилось 30 лет-1

За годы работы в стенах колледжа подготовили более 13 тысяч квалифицированных специалистов по девяти направлениям. Особой популярностью пользуется банковское дело, в 2022 году трудоустроены все выпускники по этой специализации. На базе учреждения широко представлена работа экспериментальных и инновационных проектов. Организованы факультативы и объединения по интересам. На постоянной основе для творческой молодежи проводятся конкурсы, турниры и фестивали.

«Выпускники первых лет приводят своих детей учиться». Минскому колледжу предпринимательства исполнилось 30 лет-4

Ирина Ахрименя, заместитель директора Минского колледжа предпринимательства:
Из девяти специальностей все на сегодняшний момент востребованы нашими абитуриентами. У нас есть традиция (уже создалась): выпускники первых лет приводят своих детей учиться, знакомых приводят сюда учиться. Нет, наверное, ни одного банка Республики Беларусь, страховой компании, организации, где бы не трудились наши выпускники.

«Выпускники первых лет приводят своих детей учиться». Минскому колледжу предпринимательства исполнилось 30 лет-7

Сегодня в Минском колледже предпринимательства обучается почти 2 000 человек. Учебном заведении работает около 130 педагогов. Почти 80 % из них имеют первую и высшую категории.

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# Образование в Беларуси # общество # Ирина Ахрименя # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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