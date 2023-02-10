Почему регулирование цен – это не только про магазины? Рассказали Пустовой и Азарёнок

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко, польское закрытие границ от Беларуси и лицемерность европейской демократии. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой. Григорий Азаренок, СТВ:

Знаешь, Женя, в чем преимущество белорусской модели развития? И министр антимонопольного регулирования, и премьер-министр ходят в один и тот же магазин, а порой даже на малой родине, куда ходят его бабушка, дети. У нас все простые, обычные граждане, поэтому я думаю, что контролировать здесь, как сказал Президент, жесточайшим образом можно и нужно. Что ты думаешь?

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Да, у нас демократия равных возможностей, не демократия, где какое-то пирамидальное отношение модели, а равных возможностей. Много об этом не будем говорить, я скажу одно: цены – это триггер развития государства. Цена – это не только ценник, сколько стоят крупа и колбаса, это еще ценник независимости и суверенного принятия решения. Представь, если бы у нас в стране был олигархат или мы бы подчинялись транскорпорациям, глава государства смог бы регулировать цены? Неважно, вручную или нет, с помощью различных законодательных инициатив. Но все знают, что, не дай бог, если половина курицы будет стоить дороже целой тушки, в ситуацию вникнут, ситуацию исправят. Да, Президент уже неоднократно к этому обращался, потому что цены могут стать триггером какой-то раскачки общества. Сейчас отлажен механизм, но глава государства не бросает этого, исходя из того, что много задач, особенно сейчас. Надо нам, белорусам, понять, что где настоящие милосердность, доброта и забота власти. Милосердность к беглым, к тем, кто хотел разрушить страну, а регулирование цен – это возможность нормального, правильного развития экономики, где не будет разбежки в социальных слоях, где общество не будет делиться на белых и черных, на сад и джунгли. Здесь все одинаковые, ходим в одни и те же гипермаркеты, кинотеатры. И я всегда говорю, что Зыбицкая доступна для любых слоев белорусской молодежи.