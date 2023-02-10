Что делать, если провалился под лёд? Главные правила спасения в ледяной воде

Новости Беларуси. Испытать лед на прочность. Чем чреваты игры на воде и что делать, если оказался под ровной гладью? Ответы на эти и другие вопросы узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Алеся Иванова, корреспондент:

Сейчас зимний период. За кем особенно усилен контроль спасателей?

Вадим Новик, начальник Смолевичской спасательной станции:

В зимний период, конечно, за рыбаками.

– Насколько много рыбаков на водохранилище ежедневно? Насколько вообще это популярное место среди любителей рыбалки?

– Здесь рыбачат не только люди из Смолевич, а приезжают из Жодино, Борисова, из Минска приезжают порыбачить. В среднем человек 20-25. В выходные дни (пятница, суббота, воскресенье) доходит до 300 человек. Может и больше быть.

– Насколько в процентном соотношении много рыбаков берут с собой спасательные предметы, жилеты?

– Процентов 10, не больше. Хотя и проводишь разъяснительную работу, те же рейды.

– Как часто рыбаки проваливаются под лед на вашей практике?

– Самый опасный период – время ледостава и период, когда лед тает. Это осень и весна, самые проблемные моменты. Рыбак идет, вроде бы толстый лед, но он может быть с одной стороны толще, с другой будет немножко тоньше. Везде по-разному.