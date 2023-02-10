Прямой эфир

Что делать, если провалился под лёд? Главные правила спасения в ледяной воде

10 февраля 2023 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Испытать лед на прочность. Чем чреваты игры на воде и что делать, если оказался под ровной гладью? Ответы на эти и другие вопросы узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.  

Алеся Иванова, корреспондент:  
Сейчас зимний период. За кем особенно усилен контроль спасателей?  

Что делать, если провалился под лёд? Главные правила спасения в ледяной воде-1

Вадим Новик, начальник Смолевичской спасательной станции:  
В зимний период, конечно, за рыбаками.  
– Насколько много рыбаков на водохранилище ежедневно? Насколько вообще это популярное место среди любителей рыбалки?  
– Здесь рыбачат не только люди из Смолевич, а приезжают из Жодино, Борисова, из Минска приезжают порыбачить. В среднем человек 20-25. В выходные дни (пятница, суббота, воскресенье) доходит до 300 человек. Может и больше быть.  
– Насколько в процентном соотношении много рыбаков берут с собой спасательные предметы, жилеты?  
– Процентов 10, не больше. Хотя и проводишь разъяснительную работу, те же рейды.  
– Как часто рыбаки проваливаются под лед на вашей практике?  
– Самый опасный период – время ледостава и период, когда лед тает. Это осень и весна, самые проблемные моменты. Рыбак идет, вроде бы толстый лед, но он может быть с одной стороны толще, с другой будет немножко тоньше. Везде по-разному.  

Что делать, если провалился под лёд? Главные правила спасения в ледяной воде-4

– Несколько советов. Если человек провалился под лед, что ему в первую очередь нужно делать?  
– В первую очередь иметь при себе средства спасения.  
– А если таковых не оказалось, как это у нас зачастую бывает?  
– Пытаться самостоятельно выбраться, но при этом не раздеваться, потому что очень маленький промежуток (15-20 секунд) одежда не так быстро намокает. Попытаться выбраться, выскочить.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

Читайте также:  

«Самое тяжелое – это психологический барьер». Какие экзамены сдают белорусы, чтобы стать водолазами-спасателями?  

Баллон на 20 кг и грузы для погружения на глубину. Корреспондент СТВ примерила спасательную экипировку  

У смолевичских спасателей есть даже пушистый четвероногий коллега. Показываем, как оснащена станция  

# Правила безопасности # общество # Алеся Иванова # Вадим Новик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Самое тяжёлое – это психологический барьер». Какие экзамены сдают белорусы, чтобы стать водолазами-спасателями?
10 февраля 2023 17:32

«Самое тяжёлое – это психологический барьер». Какие экзамены сдают белорусы, чтобы стать водолазами-спасателями?

Это полёт души. Что такое арт-вечеринки и как они проходят?
10 февраля 2023 17:30

Это полёт души. Что такое арт-вечеринки и как они проходят?

Покататься на танке или полетать в аэротрубе. Как белорусам провести досуг, если всё наскучило?
10 февраля 2023 17:20

Покататься на танке или полетать в аэротрубе. Как белорусам провести досуг, если всё наскучило?