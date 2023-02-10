Прямой эфир

«Самое тяжёлое – это психологический барьер». Какие экзамены сдают белорусы, чтобы стать водолазами-спасателями?

10 февраля 2023 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Испытать лед на прочность. Чем чреваты игры на воде и что делать, если оказался под ровной гладью? Ответы на эти и другие вопросы узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.  

«Самое тяжёлое – это психологический барьер». Какие экзамены сдают белорусы, чтобы стать водолазами-спасателями?-1

Дежурная смена! Тревога! В районе большого острова провалился человек под лед!  

«Самое тяжёлое – это психологический барьер». Какие экзамены сдают белорусы, чтобы стать водолазами-спасателями?-4



Так выглядит обычная учебная тревога. В любую минуту спасатели должны быть готовы отправиться на помощь. А чтобы держать себя в рабочей форме, парни ежедневно отрабатывают различные упражнения и погружаются под лед. Сегодня в роли тонущего водолаз Денис Гулюта. Пришел в спасатели недавно, но уже уверенно себя чувствует на посту.  

«Самое тяжёлое – это психологический барьер». Какие экзамены сдают белорусы, чтобы стать водолазами-спасателями?-6



Денис Гулюта, водолаз Смолевичской спасательной станции:  
Пришел в этом году работать сюда. До этого работал матросом-спасателем. Очень понравилась работа, очень интересная работа водолаза.  
– Какое упражнение вы сейчас с коллегами отрабатывали?  
– Сейчас мы отрабатывали упражнение № 3, это спасение терпящих бедствие людей в зимне-осенне-весенний период. Оно заключается в том, что мы должны среагировать вовремя, взять спасательную доску, выдвинуться к мету бедствия. Оказать помощь человеку, доставить его на берег, дальше передать сотрудникам скорой помощи и при необходимости оказать первую помощь самим.  

«Самое тяжёлое – это психологический барьер». Какие экзамены сдают белорусы, чтобы стать водолазами-спасателями?-8

– Как себя ощущаете в костюме? Не холодно в ледяной воде?  
– Не особо. Это костюм сухого типа, он абсолютно герметичен. Единственное, что намокают руки и немного лицо. Все остальное находится в сухом состоянии. Ты надеваешь его на одежду. Вода сейчас не особо холодная, потому что небольшой минус. Поэтому комфортно чувствуешь себя.  
– Можно час-два провести в этом костюме в воде и ничего с тобой не будет?  
– Да.  

Всего в трудовом штате спасательной станции числятся 16 человек. Чтобы заступить на пост, каждый из них прошел необходимую подготовку и обучение.  

«Самое тяжёлое – это психологический барьер». Какие экзамены сдают белорусы, чтобы стать водолазами-спасателями?-11

Станислав Лепешко, водолаз Смолевичской спасательной станции:  
Самое тяжелое – это психологический барьер. Ты погружаешься под воду, вода является для человека враждебной средой. И преодолеть барьер, что ты находишься на глубине. Кажется, будто бы в замкнутом пространстве находишься. Надо, чтобы это психологический барьер человек мог преодолеть.  

«Самое тяжёлое – это психологический барьер». Какие экзамены сдают белорусы, чтобы стать водолазами-спасателями?-14

Вадим Новик, начальник Смолевичской спасательной станции:  
Первое – они проходят медкомиссию. Медкомиссия довольно-таки серьезная. Второе – обучение на рабочем месте. Ученику водолаза даются два наставника, которые его обучают. После обучения он сдает теоретический экзамен и после этого практический. Присваивается водолазная квалификация.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

Читайте также:  

Баллон на 20 кг и грузы для погружения на глубину. Корреспондент СТВ примерила спасательную экипировку  

«Так еще рано. Лед толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?  

У смолевичских спасателей есть даже пушистый четвероногий коллега. Показываем, как оснащена станция  

# Профессии # общество # Денис Гулюта # Станислав Лепешко # Вадим Новик # Алеся Иванова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Это полёт души. Что такое арт-вечеринки и как они проходят?
10 февраля 2023 17:30

Это полёт души. Что такое арт-вечеринки и как они проходят?

Покататься на танке или полетать в аэротрубе. Как белорусам провести досуг, если всё наскучило?
10 февраля 2023 17:20

Покататься на танке или полетать в аэротрубе. Как белорусам провести досуг, если всё наскучило?

Евгений Пустовой: Польша показала себя. Люди бежали в демократию, а попали в концлагерь
10 февраля 2023 17:14

Евгений Пустовой: Польша показала себя. Люди бежали в демократию, а попали в концлагерь