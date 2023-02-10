«Самое тяжёлое – это психологический барьер». Какие экзамены сдают белорусы, чтобы стать водолазами-спасателями?

Новости Беларуси. Испытать лед на прочность. Чем чреваты игры на воде и что делать, если оказался под ровной гладью? Ответы на эти и другие вопросы узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Новости Беларуси. Испытать лед на прочность. Чем чреваты игры на воде и что делать, если оказался под ровной гладью? Ответы на эти и другие вопросы узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Дежурная смена! Тревога! В районе большого острова провалился человек под лед!
Так выглядит обычная учебная тревога. В любую минуту спасатели должны быть готовы отправиться на помощь. А чтобы держать себя в рабочей форме, парни ежедневно отрабатывают различные упражнения и погружаются под лед. Сегодня в роли тонущего водолаз Денис Гулюта. Пришел в спасатели недавно, но уже уверенно себя чувствует на посту.
Денис Гулюта, водолаз Смолевичской спасательной станции:
Пришел в этом году работать сюда. До этого работал матросом-спасателем. Очень понравилась работа, очень интересная работа водолаза.
– Какое упражнение вы сейчас с коллегами отрабатывали?
– Сейчас мы отрабатывали упражнение № 3, это спасение терпящих бедствие людей в зимне-осенне-весенний период. Оно заключается в том, что мы должны среагировать вовремя, взять спасательную доску, выдвинуться к мету бедствия. Оказать помощь человеку, доставить его на берег, дальше передать сотрудникам скорой помощи и при необходимости оказать первую помощь самим.
– Как себя ощущаете в костюме? Не холодно в ледяной воде?
– Не особо. Это костюм сухого типа, он абсолютно герметичен. Единственное, что намокают руки и немного лицо. Все остальное находится в сухом состоянии. Ты надеваешь его на одежду. Вода сейчас не особо холодная, потому что небольшой минус. Поэтому комфортно чувствуешь себя.
– Можно час-два провести в этом костюме в воде и ничего с тобой не будет?
– Да.
Всего в трудовом штате спасательной станции числятся 16 человек. Чтобы заступить на пост, каждый из них прошел необходимую подготовку и обучение.
Станислав Лепешко, водолаз Смолевичской спасательной станции:
Самое тяжелое – это психологический барьер. Ты погружаешься под воду, вода является для человека враждебной средой. И преодолеть барьер, что ты находишься на глубине. Кажется, будто бы в замкнутом пространстве находишься. Надо, чтобы это психологический барьер человек мог преодолеть.
Вадим Новик, начальник Смолевичской спасательной станции:
Первое – они проходят медкомиссию. Медкомиссия довольно-таки серьезная. Второе – обучение на рабочем месте. Ученику водолаза даются два наставника, которые его обучают. После обучения он сдает теоретический экзамен и после этого практический. Присваивается водолазная квалификация.
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