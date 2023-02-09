Воскресенский: «Режим Дуды, Моравецкого, Качиньского не отстаивает национальные интересы Польши»

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим культурный фронт СВО, последние новости о спецоперации и раскол и единство Беларуси. В гостях политолог Юрий Воскресенский и композитор, аранжировщик Евгений Олейник.

Юрий Воскресенский, политолог:

Я давно говорил, что режим Дуды, Моравецкого, Качиньского не отстаивает национальные интересы Польши и выступает против чаяний польского народа. Если мы проведем социологический опрос, а такие опросы уже знакомы мне. Например, опрос, проведенный Rzeczpospolita, их центральной газетой, касаемо приватизации. Я просто обалдел. Один в один отвечают, как белорусы. Польский и белорусский народы очень похожи, но у нас есть большая разница: нам повезло с правителями, которые стратегически ведут страну и видят тот лес за деревьями.

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