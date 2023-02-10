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Это полёт души. Что такое арт-вечеринки и как они проходят?

10 февраля 2023 17:30
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Индустрия развлечений. Сегодня есть масса вариантов, как хорошо провести время и отдохнуть. Предложения на любой вкус и кошелек – от различных мастер-классов до экстрима. О том, почему при таком огромном выборе некоторые сетуют, что некуда сходить, и как незабываемо провести свой досуг, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Что ваша арт-студия может предложить в ближайшие праздники? Вы вообще занимаетесь какими-то такими ивентами для влюбленных?

Это полёт души. Что такое арт-вечеринки и как они проходят?-1

Виктория Нарута, преподаватель мастер-классов арт-студии:
Конечно, сейчас, в преддверии 14 февраля, мы работаем. Наша студия находится в центре Минска, на Куйбышева, 22. Мы проводим мастер-классы, и у нас есть тусовки – это арт-вечеринки. То есть мастер-классы у нас бывают групповые, индивидуальные. Если это как арт-вечер, где ты можешь прийти и расслабиться в узком кругу либо провести романтический вечер, то как раз эта вечеринка будет для вас. Вы приходите со своей второй половинкой.

Это полёт души. Что такое арт-вечеринки и как они проходят?-4

Elen, певица, основательница ивент-агентства:
Я знаю, куда поведу мужа – на арт-вечеринку.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если человек не умеет рисовать, как я, мне будет интересно на такой вечеринке?

Юлия Самусенко:
И как я. Такие мы нетворческие собрались.

Виктория Нарута:
В любом случае, творчество у нас изнутри. Это очень круто на самом деле. Вы приходите, расслабляетесь. Два первых вопроса, которые задают люди, когда приходят: «Мы не умеем рисовать, у нас ничего не получится. Вообще, мы хоть что-то нарисуем?» Это стандартные вопросы, которые задают все.

Юлия Самусенко:
Как вы на них отвечаете?

Виктория Нарута:
Неважно, кем вы работаете, умеете ли вы рисовать, является ли творчество вашей профессией, хобби, какого вы возраста. Любой человек изначально уже сам по себе будет творец своей картины и может это нарисовать. То есть здесь нет каких-то академических установок: я пришел: вот карандаш, холст – сиди и рисуй.

Это полёт души. Что такое арт-вечеринки и как они проходят?-7

Юлия Самусенко:
Получается, это такой своего рода полет души – то, что ты чувствуешь, то и делаешь?

Виктория Нарута:
Да, это арт-терапия.

Юлия Самусенко:
Что-то с собой нужно приносить – краски, ватман?

Виктория Нарута:
Все есть.

Юлия Самусенко:
Вы все предоставляете?

Виктория Нарута:
Вы приходите, вас встречает художник-преподаватель, сопровождает. У нас идет вступительное знакомство – это коммуникация, это же группа. На таком расслабоне, чиле мы пьем чаечек, кофе, сладости. Рассказываем какую-то техническую часть, то есть как это проходит, как пользоваться кистями, красками, для чего это. То есть используются разные виды техник, не ограничиваясь только этим.

Это полёт души. Что такое арт-вечеринки и как они проходят?-10

Юлия Самусенко:
Звучит круто, я может быть сходила.

Алеся Лакина:
Приходить можно только взрослым или всей семьей с детьми?

Виктория Нарута:
Нет, разновозрастная группа. Это могут быть дети от 8 лет.

Алеся Лакина:
Младше нет еще?

Виктория Нарута:
Можно младше.

Алеся Лакина:
У меня одной – 4, второму – 8. Я могу их двоих привести в одно время?

Это полёт души. Что такое арт-вечеринки и как они проходят?-13

Виктория Нарута:
Конечно, вы можете прийти со своими детьми.

Elen:
Чем вы рисуете – красками, гуашью, карандашами?

Виктория Нарута:
Всеми материалами.

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# Развлечения # общество # Юлия Самусенко # Виктория Нарута # Elen # Алеся Лакина # Фотофакт

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