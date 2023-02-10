Это полёт души. Что такое арт-вечеринки и как они проходят?

Индустрия развлечений. Сегодня есть масса вариантов, как хорошо провести время и отдохнуть. Предложения на любой вкус и кошелек – от различных мастер-классов до экстрима. О том, почему при таком огромном выборе некоторые сетуют, что некуда сходить, и как незабываемо провести свой досуг, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Что ваша арт-студия может предложить в ближайшие праздники? Вы вообще занимаетесь какими-то такими ивентами для влюбленных?

Виктория Нарута, преподаватель мастер-классов арт-студии:

Конечно, сейчас, в преддверии 14 февраля, мы работаем. Наша студия находится в центре Минска, на Куйбышева, 22. Мы проводим мастер-классы, и у нас есть тусовки – это арт-вечеринки. То есть мастер-классы у нас бывают групповые, индивидуальные. Если это как арт-вечер, где ты можешь прийти и расслабиться в узком кругу либо провести романтический вечер, то как раз эта вечеринка будет для вас. Вы приходите со своей второй половинкой.

Elen, певица, основательница ивент-агентства:

Я знаю, куда поведу мужа – на арт-вечеринку. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если человек не умеет рисовать, как я, мне будет интересно на такой вечеринке? Юлия Самусенко:

И как я. Такие мы нетворческие собрались. Виктория Нарута:

В любом случае, творчество у нас изнутри. Это очень круто на самом деле. Вы приходите, расслабляетесь. Два первых вопроса, которые задают люди, когда приходят: «Мы не умеем рисовать, у нас ничего не получится. Вообще, мы хоть что-то нарисуем?» Это стандартные вопросы, которые задают все. Юлия Самусенко:

Как вы на них отвечаете? Виктория Нарута:

Неважно, кем вы работаете, умеете ли вы рисовать, является ли творчество вашей профессией, хобби, какого вы возраста. Любой человек изначально уже сам по себе будет творец своей картины и может это нарисовать. То есть здесь нет каких-то академических установок: я пришел: вот карандаш, холст – сиди и рисуй.

Юлия Самусенко:

Получается, это такой своего рода полет души – то, что ты чувствуешь, то и делаешь? Виктория Нарута:

Да, это арт-терапия. Юлия Самусенко:

Что-то с собой нужно приносить – краски, ватман? Виктория Нарута:

Все есть. Юлия Самусенко:

Вы все предоставляете? Виктория Нарута:

Вы приходите, вас встречает художник-преподаватель, сопровождает. У нас идет вступительное знакомство – это коммуникация, это же группа. На таком расслабоне, чиле мы пьем чаечек, кофе, сладости. Рассказываем какую-то техническую часть, то есть как это проходит, как пользоваться кистями, красками, для чего это. То есть используются разные виды техник, не ограничиваясь только этим.

Юлия Самусенко:

Звучит круто, я может быть сходила. Алеся Лакина:

Приходить можно только взрослым или всей семьей с детьми? Виктория Нарута:

Нет, разновозрастная группа. Это могут быть дети от 8 лет. Алеся Лакина:

Младше нет еще? Виктория Нарута:

Можно младше. Алеся Лакина:

У меня одной – 4, второму – 8. Я могу их двоих привести в одно время?