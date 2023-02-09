Евгений Олейник: не стоит думать, что актёры настолько же проницательны и умны, как те роли, которые им написали

Евгений Олейник, композитор, аранжировщик, продюсер:

Актерам очень часто приписывают заслуги их персонажей. Не стоит думать, что творческие люди, которые играют роли на сцене, настолько же проницательны и умны, как те роли, которые им написали. Вот что я хочу сказать, потому что актер, артист – это человек, который привык притворяться, перевоплощаться. С точки зрения перевоплощения я в истории госпожи Левчук не вижу ничего удивительного. Она играла одну роль, теперь она играет другую роль. Что у нее на уме, вообще непонятно.

Я говорю, что очень сложно понять душу человека, тем более такого замороченного, как актер, артист, певец. Культура – это сосредоточения амбициозных, самовлюбленных, очень тщеславных людей. Такого сосредоточения личностей с такими качествами нет ни в одной сфере. И всеми ими надо управлять. Респект Анатолию Маркевичу, нашему министру культуры, потому что каким-то образом он пытается находить общий язык со всеми. Может, потому, что он не из сферы культуры, он был помощником Президента по Брестской области. И каким образом предугадывать, что человек подумает в дальнейшем, в какой степени его судить за то, что думал раньше. Здесь я боюсь об этом говорить, потому что сам ответа не знаю. Я точно знаю, что если из человека в данный момент выходит произведение, сюжет или что-то такое, что будоражит людей и настраивает на позитивный лад, при этом человек не совершает ничего противозаконного, то, мне кажется, такому человеку быть.

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