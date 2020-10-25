Почему понадобились перестановки и как будут работать новые руководители? О кадровом дне у Президента – в материале Евгения Пустового

Новости Беларуси. Принимать решения в стране будет только белорусский народ, подчеркнул Александр Лукашенко. Целая серия заявлений, что называется, на злобу дня, прозвучала во Дворце Независимости 20 октября. Это был большой кадровый день у Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новые ректоры в вузах, помощник главы государства и директор белорусского флагмана нефтепереработки. Но это были не только и не столько напутствия и задачи назначенцам, хотя, очевидно, работать им предстоит в не самое простое время, сколько откровенный разговор о настоящем и будущем Беларуси.

Евгений Пустовой, корреспондент:

В кадре – новые кадры вертикали. Но сущность этого разговора более глубинная, чем напутствие для назначенцев. Президент уже анонсировал – более 70 полномочий главы государства распределить между министрами, губернаторами, руководителями исполкомов. Передать-то передадут, но вот как пользоваться будут? Например, в соседних странах, не стесняясь, даже фильмы снимают, как слуги народа торгуют своими полномочиями и интересами страны. Конечно, в Беларуси систему сдержек и противовесов закрепят законодательно. Но в итоге все зависит от людей. Александр Лукашенко: «Вчерашний этот пример, я наблюдал за военными, он ярко показал, кто чего стоит»

Евгений Пустовой:

На столичных улицах еще порой жгут покрышки, «мазюкают» на остановках и в подъездах. Понятно: эти темные силы, а проявляют они себя по ночам, серьезно никто не воспринимает. Но милиция работает. Дело управленческого аппарата – экономика и социальная политика. Вот те реперные точки, по которым белорусы оценивают жизнеспособность власти. Президент Беларуси: берегите людей, делайте всё, чтобы они жили и на нас не обижались

Евгений Пустовой:

А вот резонный вопрос «А хто там ідзе?» был поставлен классиками еще в прошлом веке. Сейчас он снова возникает. Правда, грамада эта не огромистая. Шумна – да, но не огромистая. И вообще, эта колонна, марш или толпа – каждый отвечает, исходя из своих политических предпочтений. Но откуда бы не росли ноги у этих хождений, все-таки путь для страны будут выбирать только сами белорусы. Александр Лукашенко: чем больше мы будем уговаривать, тем больше будет недоверия. Людям просто надо объяснять

Евгений Пустовой:

Протесты сейчас в тренде. Засиделись люди, наверное, на карантине. Вся Европа требует снятия нецелесообразных мер безопасности. В общем, считай, поддерживает методы белорусского лидера.

А во Франции так вообще уже несколько лет «желтые жилеты» ходят. Правда, вместо Бастилии сейчас оперный театр.

А вот наши протестующие порой напоминают цирк: то Окрестина собираются взять, то СИЗО КГБ, «Американку». В США при таком скоплении людей у учреждений закрытого типа вообще не церемонились бы. Но в Беларуси терпеливо ждут, когда это меньшинство вдоволь накричится. Александр Лукашенко: люди вдруг прозрели, особенно минчане, они увидели, кто рвётся к власти, кто может прийти к власти

Евгений Пустовой:

Беларусь действительно протестует. Протестует против минских протестов. Самовольно перекрытые проспекты – это же так демократично. Но такую альтернативу для ПДД белорусские водители не оценили. Многие в ручном режиме пытаются отрегулировать движение. Александр Ивановский: у нас очень много работы, а этому делу мешает какая-то совершенно бессмысленная ходьба Евгений Пустовой:

Среди организаторов заторов в основном молодежь. На протестах тоже молодые лица. Энергии хватает, а житейских забот нет – и желания учиться, похоже, тоже. «Всё в порядке, девочки, просто давайте пойдём назад». Ксения Худолей о том, что происходило на улицах Минска 24 октября

Евгений Пустовой:

На любом протестном видео в локациях университетов от силы несколько десятков человек. Несколько десятков, а в вузах – тысячи. В общем, как бы политкорректнее сказать: нарушители дисциплины в любом классе есть. А тут можно и идеей прикрыться. Только вот если будете ходить на протесты, а не на занятия, так и не узнаете, что есть более 60 видов демократии. Ну что же, студенчество всегда было дровами для пожарищ революций.

Задача власти, ректората, вообще взрослых с портфелями – уберечь молодежь. Зачастую с пылким сердцем, но пока еще не с приобретенной мудростью. На встрече с назначенными ректорами Президент вспомнил и свою университетскую молодость. Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»

Евгений Пустовой:

Президент всегда за диалог с молодежью. Глава государства часто в университетских аудиториях просит задавать вопросы без визы ректоров. Именно те, что волнуют студентов. В общем, филигранная работа с молодежью – это еще тот экзамен для власти. По поколению комсомольцев можно лишь ностальгировать. С поколением миллениума нужно работать.