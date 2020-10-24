«Всё в порядке, девочки, просто давайте пойдём назад». Ксения Худолей о том, что происходило на улицах Минска 24 октября

Новости Беларуси. Планы на субботу, 24 октября, минчанам скорректировал очередной женский марш. Протест всю неделю громко называли гордым, однако масштабностью демонстрация не отличилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков женщин встретились в сквере Симона Боливара и двинулись в сторону проспекта Независимости. Правда, идейности дамам хватило лишь на несколько часов. Ксения Худолей успела пообщаться с несогласными, пока демонстрация совсем не рассыпалась.

Ксения Худолей, корреспондент:

«Гордый женский марш профессий» в Telegram-анонсах смотрелся куда более грандиозно. Пиар-отдел не подкачал, а вот участницы что-то расслабились. Итог: не зацепил, масштабом не удивил, маршрутом, честно говоря, тоже. Даже протестные кричалки все как-то терялись в шуме проспекта и в несобранной толпе. Заводить дам и разогревать толпу не получалось даже у ответственных за эти задачи людей. Получалось только еле-еле координировать прогулку.

Все в порядке, девочки. Просто давайте пойдем назад. Ксения Худолей:

После таких кадров назвать усердную работу этой девушки порывом души или волонтерством сложно. Как и поверить в то, что дамочка случайно командовала толпой, беспричинно перемещалась в ней и заводила очередной лозунг. Впрочем, здесь каждая старательно выполняла свою роль. Просто в таком немногочисленном составе это чуть более очевидно. Вот, к примеру, представительницы антижурналистского фронта. Правда, специализация отряда касается только госСМИ.

– А вы кто?

– СТВ. Столичное телевидение.

– Нет, простите.

– Вы не хотите с нами разговаривать?

– Нет. БТ и СТВ...

– А почему не хотите?

– Вообще, это помойка.

– Почему помойка? Вы же не рассказываете, вы только нас обзываете, и все.

– Я знаю. Ксения Худолей:

А это категория «позиция есть, но мне ее и самой понять сложно».

– Сколько существует человечество, человечество не только в нашем облике, но и как инопланетяне и все остальные, столько известно, что человек – это не тело, не сознание, не дух. Его нет в теле, а тело ему дано для того, чтобы он делал на земле свой выбор. Вот там шла, не потому что я за красно-белый флаг или красно-зеленый. Я иду, потому что мне надоело. Я всю свою жизнь слушаю вот это вранье, что кто-то должен кем-то править. Никто не должен.

– Так что, у нас не должно быть Президента, вообще никакого?

– У нас должен быть человек... Ксения Худолей:

Это уже привычные всем субботние представительницы театра абсурда: парики, плакаты, полная прострация...

– Это один из образов, в котором я детским аниматором прихожу. Клоун Чупа.

– А расскажите, что не устраивает вас сейчас в нынешнем положении?

Но не будем забывать, что тема субботнего демарша – профессии. Собирались-то поддержать забастовку и пугать страну обвалом экономики. На деле пришлось брать в строй всех, кто есть. Вот и получается: бастовать собрались пенсионеры, малыши и официально нетрудоустроенные. Или вот еще удивительная логика студенток.

– Студенты в нашем универе планируют бастовать.

– Ну они же в большинстве нигде не работают, они же учатся еще.

– Однако мы будем выражать солидарность с рабочими, которые будут бастовать.

– А каким образом будете выражать солидарность?

– У нас планируется не прийти, ну, вернее, прийти в универ, но не присутствовать на самих парах. То есть мы будем сидеть, чаек пить, на гитарах играть, с плакатами сидеть и прочее.

– А зачем тогда приходить? Это же место для учебы.

– Если мы будем бастовать во внеурочное время, это будет не так эффективно.

– Учиться придется тогда.

– Да.

Ксения Худолей:

Идейности девочкам едва ли хватило на несколько часов. Проспект пустел, стихал, и только редкие попытки привлечь внимание к «себе гордой» еще колыхали протестную расхлябанность.

– Не хочу с вами разговаривать.

– А зачем вы подошли, если не хотите разговаривать?

– Я к вам не подошла, это вы ко мне прицепились.