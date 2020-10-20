Александр Лукашенко: «Вчерашний этот пример, я наблюдал за военными, он ярко показал, кто чего стоит»

От местной вертикали до Администрации Президента и тех, кто отвечает за будущее молодежи. В списке назначений и согласований самые разные государственные роли, ведь кадровый вторник у Президента – это не столько смена руководителей, сколько контрольная точка отсчета для каждого, кто сегодня заступил в новую должность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня время требует надежных людей, уверенных и преданных своему государству, чтобы нас не порвали на куски и не разделили. Ты, наверное, больше всего это почувствовал, работая там, дальше от центра, на западе. Уже, извините меня, некоторые рот раскрыли и видят не кусок Беларуси, а в целом Беларусь им уже нужна. Ну так а мы зачем? Мы где будем тогда? Это особенность.

Мы никогда не думали, что – мы хозяйственники – нам придется еще нести на себе какую-то излишнюю нагрузку идеологическую. А оказалось, да, надо и идеологией заниматься, надо работать с людьми, надо им показывать, что происходит. Для вас это неактуально, поскольку Минск и глубинка – это две разные вещи. В глубинку приезжаешь: идет работа, люди работают, занимаются добыванием хлеба насущного, кормят и здесь минчан. Кое-кто, пусть их меньшинство, но кое-кто не понимает, что такое государство и как мы решительно будем поддерживать это государство.

Вчерашний этот пример, я наблюдал за военными, он ярко показал, кто чего стоит: ну не мы же звали туда военных, на эту площадь Независимости, не мы звали. Они всех своих позвали: афганцев, Союз офицеров, бывших твоих коллег из Комитета госбезопасности, из МВД. Ну, позвали, люди пришли. Но люди пришли со своими убеждениями, под государственной символикой. Пришли, подняли эти флаги, высказали свое мнение. Они враги, они чужие – вот их позиция. Но и не мы же виноваты, хотя, наверное, и мы, по-хорошему, виновны в том, что на ту сторону под этими коллаборационистскими флагами не встал ни один военный.