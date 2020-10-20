Александр Лукашенко: люди вдруг прозрели, особенно минчане, они увидели, кто рвётся к власти, кто может прийти к власти

Новости Беларуси. Глава государства отметил, что именно упоминанием закона необходимо реагировать на провокации «уличных политиков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Глава государства отметил, что именно упоминанием закона необходимо реагировать на провокации «уличных политиков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У любого процесса есть две стороны: плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Мы поменяли тактику. Правильно сказал этот руководитель управления по борьбе с оргпреступностью: мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем, и каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю, мы в этом направлении работаем, и это дает определенный эффект. Но это не дело, что бродим по этому Минску.
Но есть и другая сторона: наши люди вдруг прозрели, особенно минчане, они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Во-вторых, они поняли, что они могут потерять. Говорят минчане в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, ни детей вывести на улицу, опасаются и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и Минск, когда он бурлит, пусть даже по воскресеньям.
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