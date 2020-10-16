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Александр Ивановский: у нас очень много работы, а этому делу мешает какая-то совершенно бессмысленная ходьба

16 октября 2020 17:52
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Новости Беларуси. Жители Минска и других городов продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ивановский: у нас очень много работы, а этому делу мешает какая-то совершенно бессмысленная ходьба-1

Александр Ивановский, политолог:
У нас очень много работы, у всего общества. Это и дома, и в семье, и для себя, и в общественной жизни. А когда этому делу мешает какая-то совершенно бессмысленная ходьба, совершенно бессмысленные протесты, связанные с проколом шин, остановкой транспорта, сдергиванием флагов непонятно почему на вокзале, да еще этим флагом человека отходили… Ну это невероятно. Это просто неумно. Это просто вообще снимает вопрос о разговоре с этой категорией людей.

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Радикализация, с одной стороны. С другой стороны, по-прежнему звучит слово «невероятные». Я так полагаю, что действительно они невероятно навязчивые. Дело дошло до того, что люди просто протягивают руку дружбы прямо между глаз людям, мешающим жить. Мешающим жить дома, мешающим проехать нормально, мешающим сделать какие-то вещи, которые связаны с повседневной жизнью. Так авторитет не завоевывается.

# Акции протеста # общество # Александр Ивановский # Фотофакт

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