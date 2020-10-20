Президент Беларуси: берегите людей, делайте всё, чтобы они жили и на нас не обижались

Новости Беларуси. Подходить к работе сейчас необходимо с холодной головой и всем управленческим опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда страну все еще пытаются раскачать (пусть даже только столицу), отвлекаться на провокации небезопасно. Экономика, промышленность и социальная политика должны работать как часы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У каждого у вас определенный участок, опыт большой. У него забором ограничено предприятие, но это не значит, что вот в этом заборе только он должен этим заниматься – у него целый город Новополоцк. Так? Там тысячи людей живут, и этот город строился под этот завод. Поэтому, хочешь не хочешь, на плечах будет висеть этот город, отдельные его проблемы, несмотря на то, что там есть и власть, и другие предприятия, но это предприятие обеспечивало всегда этот город. И Полоцк недалеко – так посматривает, чтобы где-то чего-то помог.

Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний

Такая у нас страна, у нас социально ориентированная экономика и страна такая. Конечно, надо помогать. Понятно, что в район вы приедете, где-то крупное предприятие, покрупнее, средненькое лучше работает – надо поддержать и тех, кто сегодня в трудное положение попал. Нельзя людей бросать, мы же славяне, мы должны по-человечески жить – если ты чего-то достиг, ну, помоги рядом соседу.