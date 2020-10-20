Александр Лукашенко: чем больше мы будем уговаривать, тем больше будет недоверия. Людям просто надо объяснять

Новости Беларуси. Разговор Президента с назначенцами получился очень содержательным. Оно и понятно, в должность им приходится вступать в непростое время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому напутствие для тех, кому доверены важнейшие роли в развитии страны, предельно понятно. Нарушать спокойствие и фактически терроризировать белорусов протестными «концертами» никто не позволит. Решать судьбу страны и выбирать путь будет сам народ. Законно, мирно, без чьей-то указки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Просто некоторые люди не понимают, что Президент не ляпает просто так языком, как некоторые там думают. Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим. И решать будет в Беларуси, пока я Президент, белорусский народ, только люди будут решать. Ни Президент в одиночку, ни глава Администрации и высшие должностные лица, ни депутаты будут решать в одиночку, а принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит, так и будет. Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, в Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать, будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране. Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию. Этого не будет, только люди должны решить – такой период острый. Если народ захочет нечто иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну, пусть попробуют.