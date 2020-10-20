Александр Лукашенко: чем больше мы будем уговаривать, тем больше будет недоверия. Людям просто надо объяснять
Новости Беларуси. Разговор Президента с назначенцами получился очень содержательным. Оно и понятно, в должность им приходится вступать в непростое время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поэтому напутствие для тех, кому доверены важнейшие роли в развитии страны, предельно понятно. Нарушать спокойствие и фактически терроризировать белорусов протестными «концертами» никто не позволит. Решать судьбу страны и выбирать путь будет сам народ. Законно, мирно, без чьей-то указки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Просто некоторые люди не понимают, что Президент не ляпает просто так языком, как некоторые там думают. Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим. И решать будет в Беларуси, пока я Президент, белорусский народ, только люди будут решать. Ни Президент в одиночку, ни глава Администрации и высшие должностные лица, ни депутаты будут решать в одиночку, а принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит, так и будет.
Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, в Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать, будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране. Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию. Этого не будет, только люди должны решить – такой период острый. Если народ захочет нечто иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну, пусть попробуют.
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Президент Беларуси: берегите людей, делайте всё, чтобы они жили и на нас не обижались
Люди должны четко понимать нашу позицию: все будет так, как они решат – это моя неуклонная принципиальная позиция, я хочу, чтобы вы ее понимали. Это не значит, что я там растопырю пальцы и буду сидеть, ждать, пока тут голову мне отвернут, а потом вам. Нет, есть общие принципы конституционные – власть должна быть властью. И вам совсем непросто будет там – вы на передовой, вы лицом к лицу с людьми. Поэтому с ними надо разговаривать. Не надо никого уговаривать, что толку? Чем больше мы будем уговаривать, тем больше будет недоверия. Людям просто надо объяснять: вот сегодня жизнь, да, непростая, небогато мы живем, но не хуже других. И у нас есть возможность. Вон, украинцы часто в телевизоре нашем выступают, рассказывают: хочешь работать – работай, больше заработаешь, меньше – меньше. Но тебе на голову снаряды не падают. Вон, с Донбасса поприезжали, люди у нас уже прижились, детей здесь рожают – это, в конце концов, главное. Поэтому людям надо просто показать: вот есть, вот будет альтернатива одна, вторая – выбирайте. Придем мы и Конституцию будем принимать, и Президента, и парламент новый выбирать, и у вас там местные советы будем избирать скоро. Договоримся с теми, с кем можно договариваться и примем решение.