«Или мы Витовта забираем себе, или его запрещаем». Должна ли ВОВ быть основной темой истории Беларуси?

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:

Вельмі хацеў бы вярнуцца да вашага пытання, чаму менавіта вайна павінна быць цэнтральнай у нашым жыцці і ў нашай гісторыі. Таму што гэтае пытанне было пытаннем жыцця нашага беларускага народа. І вы паглядзіце на дзве асаблівасці. Першая асаблівасць – мы гаворым пра трагедыю, ніхто столькі не страціў, як Беларусь. 30 %, тры мільёны. Другая – гэта барацьба. Самая масавая барацьба была ў часы Другой сусветнай вайны народа, простых людзей, якія былі партызанамі, падпольшчыкамі, якія дапамагалі ваеннапалонным, якія ратавалі яўрэяў. Таму што быў халакост, знішчалі толькі за тое, што яны дапамагалі. І ў гэтым дачыненні мне падаецца, што мы яшчэ мала паказваем, мала размовы, нават на ўроку мне б хацелася, каб гэтая частка гучал больш.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

А многія апаненты кажуць, што мы, наадварот, падзеі Вялікай Айчыннай вайны надаем вельмі вялікую ўвагу. Я з вамі цалкам пагаджуся, сёння гісторыкі, мае калегі робяць усё для таго, каб яшчэ больш максімальна захаваць памяць пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Вось гэты прыклад на ўроку. Аляксандр Рыгоравіч 1 верасня шмат казаў пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны, пра захаванне гістарычнай памяці. Зараз скажу, што ён таксама звярнуў увагу як кіраўнік краіны на ўсенародную акцыю «Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх!» Выйшла ўжо дзве кнігі, больш чым 200 успамінаў людзей якія перадаюць пра сваіх родных, якія былі ў партызанскіх атрадах у Чырвонай арміі, былі вывезены ў Германію. А гэта моладзь, маладое пакаленне. Алена Сырова, СТВ:

Я ни в коем случае не пытаюсь оспорить важность изучения ВОВ, этого страшного периода. Я всего лишь говорю о том, что наши оппоненты пользуются тем, что одному периоду мы уделяем больше внимания, другие забываем. Они вытягивают выгодные им факты, романтизируют их, продают. Молодежь их съедает. Кирилл Казаков, СТВ:

В этом контексте в истории ВОВ мы всегда забываем одну штуку. Мы всегда говорим: есть погибшие, есть люди, которые оказались в концлагере, есть раненые, но мы победили. Мы забываем это историю, мы победители, именно поэтому история войны для нас и важна. Вадим Лакиза:

Это одна из причин, почему так. Мы много и в парламенте, и на разных конференциях, всегда подчеркивают специалисты, ученые, люди, которые понимают значение Великой Победы. Они говорят, мы победители. А такой Победы никогда не было. И Президент сказал, смотрите, 1812 год, откуда шли? Первая мировая война – сколько стран участвовало? По 1812 году Студенка и Брили – это до сих пор европейская боль.

Кирилл Казаков:

Значение слова «Березина» во французском все, надеюсь, знают. Вадим Лакиза:

А 1941 год? 22 июня. 15 государств. И вот когда мы начинаем про это говорить, когда мы показываем это, получаем в ответ, там больше людей, там институты национальной памяти. Алена Сырова:

Мне кажется вы меня не слышите и немного не улавливаете ту мысль, которую я пытаюсь донести.

Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я понимаю, что вы подчеркиваете. Хочу еще обратить внимание. Действительно, оппоненты власти не раз и не два пытались акцентировать внимание: а почему вы столько много говорите об этом периоде ВОВ? И точно такие лейтмотивы звучат у многих наших западных соседей, что столько лет прошло, пора бы уже забыть. Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Если ты интересуешься периодом Витовта, значит ты, скорее всего, относишь себя к оппонентам власти, потому что государство немного упустило. Иван Мамайко:

Я об этом говорил в первой части своего спича небольшого. Но я хочу обратить внимание еще раз. Почему такое большое внимание периоду ВОВ, у каждого народа есть свой менталитет. Этот менталитет складывается в том числе и под воздействием тех или иных исторических событий. Если взять период ВОВ, более 3 миллионов 70 тысяч человек, США потеряли убитыми и умершими от ран 370 тысяч, наверное. Была такая история. В 1946 году белорусская делегация, когда ООН образовали, мы были одними из основателей, выезжала в США, встречалась с людьми. На одной из таких встреч они рассказывали о том, что у нас тут происходило, какие ужасы, сколько деревень было сожжено.

Игорь Тур:

Я скажу одну радикальную вещь. Почему все, что говорилось ранее, как работалось хорошо по теме ВОВ с точки зрения идеологии, сегодня работать не будет. В 1950, 1960, 1970, 1990 годах ВОВ и то, что тогда происходило, было ужасом, шоком. Сейчас ты включаешь телевизор, там башку оторвали, там война, там стреляют. Тут ребенок включил компьютерную игру, сам всех поубивал. Алена Сырова:

Если из истории нужно извлекать уроки, то давайте извлечем уроки из нашей самой недавней истории. Из 2020 года. Я последние 15 минут пытаюсь донести вам то, что один исторический период считают, грубо говоря, провластным, другой исторический период наши оппоненты подняли на щит. Почему так произошло? Потому что одному историческому периоду уделяли внимания меньше. И условный ребенок, который захочет погуглить, узнать про того же Витовта, на какие источники он, скорее всего, попадет, он будет учить по их учебникам.

Игорь Тур:

У нас сейчас одна из двух стратегий: или мы Витовта забираем себе, или его запрещаем. Вадим Лакиза:

Президент по поводу того сказал. Алена Сырова:

До того, как сказал Президент, почему так не было? Вадим Лакиза:

Было.