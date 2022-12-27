Почему главы государств СНГ встречались в Русском музее? Подводим итоги политической экскурсии

Президент Беларуси остался доволен итогами предновогоднего саммита СНГ. Два дня подряд главы государств тесно общались, что называется, практически без прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно насыщенными были контакты Александра Лукашенко и Владимира Путина. В Петербург президенты съехались именно по приглашению российского лидера. Главы государств даже разместились вместе в пригороде северной столицы – Стрельне. К слову, даже в дороге президенты Беларуси и России не прекращали общение. Накануне встреча лидеров стран СНГ длилась около семи часов. В программе на 27 декабря были неформальный завтрак и экскурсия по музею. Интерьеры во многом и задавали тон дружественной беседы. Она стала продолжением вчерашнего разговора. Хронология встречи, которая объединила лидеров и интересы государств, у Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Первый день неформального саммита СНГ завершился ближе к полуночи. Накануне лидеры стран в течение семи часов подводили итоги уходящего года и строили планы на будущий. И вот так незаметно рабочий ужин перетек в рабочий завтрак. Местом проведения встречи был избран Михайловский замок, где ныне находятся фонды Русского музея. Что ж, весьма символично, учитывая тот факт, что, как стало известно накануне, 2023 год на пространстве СНГ объявлен Годом русского языка, а культурной столицей избран Петербург.

Этому, конечно, особенно рад хозяин нынешнего саммита, уроженец города на Неве Владимир Путин. К месту проведения встречи он приехал вместе с нашим президентом. Так что переговоры Александр Лукашенко и Владимир Путин по сути и не завершали, особенно если взять во внимание, что всего неделю назад глава России вместе с внушительной делегацией в Минске разбирался в нюансах двусторонних отношений и том, что тормозит реализацию союзных программ. «Хорошая обстановка, чтобы поговорить по серьезным делам». Лукашенко и Путин пообщались в Русском музее.

Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил коллегу и за возможность лично убедиться в реализации договоренностей в той же космической сфере. Прежде чем приехать в Петербург, напомним, глава государства побывал в Звездном городке, где познакомился с белорусскими кандидатами на полет в космос и оценил ход подготовки. Вот бы так во всем: без препонов и четко выполняя договоренности двух президентов. Лукашенко о встрече с Путиным: если кто-то думает, что мы только чай пьем – мы обсудили очень многие вопросы. Подробнее.

Что касается общения глав государств, ему предшествовала небольшая экскурсия. Все же в коллекции Русского музея хранятся поистине мировые шедевры.

Море он не писал с натуры. Он говорил, что стихию с натуры писать невозможно. Он писал все это в мастерской, у него замечательный музей в Феодосии.

Что было дальше, знают только главы государств Содружества, а журналистам и экспертам остается только догадываться по деталям, о чем же в течение нескольких часов говорили президенты. «Приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись». Лукашенко поразился чистоте Санкт-Петербурга.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Мы постоянно искали рынки, с трудом искали. Потому что у нас, с одной стороны, много продукции среднетехнологической, но сейчас уже будет появляться (и уже появляется высокотехнологичная продукция). И то, что мы сотрудничаем с этими странами, – это наши рынки, туда мы будем поставлять.