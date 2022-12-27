«Поезд Памяти», клубника в апреле и подвиг брестских аграриев. Чем запомнился уходящий год собкору Кристине Протосовицкой?

Новости Беларуси. Именно регионы в 2022 году подарили нашим телезрителям огромное количество героев из глубинки, чьи истории вдохновили, удивили и стали примером для многих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии Нового года мы продолжаем подводить итоги 2022-го. Журналисты и телеведущие делятся тем, что им запомнилось и впечатлило больше всего. Сегодня личный взгляд на уходящий год нашего специального корреспондента под номером один – из первого региона – Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Хэштег «Любимый Брест» – мы поделимся своим 2022 годом. Чем запомнился и удивил? Прежде всего тем, что первый регион полностью оправдал свой порядковый номер. Брест стал первым городом в маршруте большого проекта «Поезд Памяти» для детей из Беларуси и России.

Абсолютно уникальное событие – 15 городов за 12 дней. Почти как за 80 дней вокруг света. Кажется, в этом путешествии было все: и дорожная романтика, и друзья-попутчики, и восторг, и щемящее сердце в городах-героях, и встречи с настоящими легендами. Мы – телеканал СТВ – стали первой и единственной съемочной группой в Беларуси, кто освещал жизнь поезда изнутри.

То, что регион первый, доказали и брестские аграрии – они первыми в стране приступили к уборке, первыми ее завершили, первыми отпраздновали «Дажынкі» с рекордным урожаем! Мое личное открытие – это механизатор, который с легкостью в свой 53-й уборочный сезон цитирует строки Окуджавы за рулем комбайна. А Брестскую область в целом похвалит глава государства, причем не единожды.

Четверть миллиона просмотров на YouTube сюжета, в котором отнюдь не было сенсации, зато была душа его героев. К слову, стендап я записала со своим собственным щенком, которому было всего несколько месяцев. А еще мы отыскали первую апрельскую белорусскую клубнику (это почти как подснежники зимой) и попробовали первую октябрьскую. Вот такие причуды природы.