Как готовят белорусок к полёту в космос? Подробности поездки Президента в подмосковный Звёздный городок

Новости Беларуси. Президент с рабочим визитом в России. Сегодня в центре внимания – сотрудничество в космической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск и Москва достаточно плотно работают в этом направлении. С 1999 года успешно реализованы семь союзных программ. А минувшей весной Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились об участии белорусских специалистов в строительстве космодрома Восточный. По приглашению российского лидера сегодня Александр Лукашенко посетил центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Сейчас здесь решается, кто в истории суверенной Беларуси первым отправится на МКС. Претендентов шесть. И все девушки. Ожидается, что после Нового года определят основного и дублирующего кандидатов. Алена Сырова продолжит.

Пока Президента Беларуси ждали этим субботним утром в Звездном городке, в центре подготовки космонавтов там же, на одном из самых закрытых объектов России, кипела рутинная работа. Отличие лишь в том, что впервые на предмет готовности к полету в космос здесь исследуют граждан Беларуси. Вернее гражданок. Это результат договоренностей двух президентов и годы работы сотен людей.

Расслабляемся постепенно. 7 единиц.

В тот момент, когда Александр Лукашенко переступил порог ЦПК, одна из кандидаток проходила, пожалуй, самое известное базовое испытание – центрифугу. Марина испытывала нагрузку в 8 единиц. Но ни один нерв на ее лице не дрогнул. Возможно, о себе дает знать опыт работы стюардессой? В любой ситуации сохранять спокойствие и обворожительную улыбку. «Жива, здорова! Молодец!» О чем Лукашенко говорил с претенденткой в космонавты от Беларуси? Читайте здесь.

Откровенно говоря, неизвестно, кто больше рад происходящему. Но директор центра подготовки поделился, что за эту неделю, что белоруски здесь, все уже успели к ним привыкнуть и полюбить.

Максим Харламов, начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина:

По крайней мере, по внешнему виду и по разговору чувствуют они себя замечательно, весьма комфортно, успешно проходят медицинские обследования. Мы с ними регулярно связываемся, подводим каждый день итоги. По-моему, они вполне довольны. На сегодня за плечами у наших кандидаток отбор из сначала 3 тысяч, а после сотни соотечественниц. Сейчас их готовность оценивают российские медики. Поэтому прежде чем оказаться в этом здании, тренироваться и выполнять задачи, им предстоит пройти большой путь (подробнее в видеоматериале).

В гидролаборатории – бассейне глубиной 12 метров – космонавты учатся работать в условиях открытого космоса.

Сергей Крикалев такой опыт имеет и подробно им делится.

Сергей Крикалев, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам корпорации «Роскосмос»:

Система съема тепла человека здесь одинакова. Стоит такой же костюм с трубочками, по которому вода проходит охлажденная. Давление избыточное в скафандре 0,4 атм. В принципе, он надут, как хороший футбольный мяч.

Под водой почти 6 часов работал командир отряда космонавтов, он как раз завершил тренировку. На берегу о работе и жизни пообщался с Президентом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты не вспотел, потому что потеть не с чего. Совсем тощий!

– Да ладно!

– Стройный. Веса экономить надо. Экскурсию Лукашенко провел лично Олег Новицкий. Что показали Президенту в центре подготовки космонавтов? Читайте здесь.

Космическая сфера – одна из самых чтущих традиции. Автограф от уважаемого гостя. Лукашенко показали «Волгу» Гагарина и автобус, на котором по Байконуру передвигались космонавты.

Что до необязательных традиций или измененных со временем, то это тот факт, что сегодня космонавтами могут стать необязательно военные. Доказательство тому – наши кандидатки. Среди них две бортпроводницы, судебный эксперт, научный сотрудник и сразу два медика. Хотя когда они шли на встречу с Президентом, журналисты шутили, что больше похожи на моделей.

Анастасия Ленкова, врач – детский хирург:

Наша жизнь круто поменялась с момента отбора. Спасибо огромное за доверие, за поддержку, теплый прием и дружелюбное к нам отношение. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько ты врачом поработала?

– Четыре с половиной года.

– Четыре с половиной. Все, если что, даже если и полетишь, я тебя врачом забираю.

– Спасибо!

– Только ты меня не испытывай, как тебя здесь. Все, договорились!

Все как на подбор и прошли серьезнейший отбор. В экспедиции той, которая полетит, предстоит провести около 80 научных экспериментов, которыми озадачит ее белорусская Академия наук. Но тех, кто не пройдет отбор, Президент обещал без дела не оставлять. Лукашенко – белорусским претенденткам в космонавты: кто не полетит, полетит в следующий раз. Всем работы хватит! Подробности здесь. В общем, сегодняшняя встреча только начало большого пути, финальной точкой которого станет другая, уже по возвращению на Землю нашего космонавта.