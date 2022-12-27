«Совершенно другой тариф». Белорусская семья рассказала, как экономит за счёт концепции электродома

Новости Беларуси. Экономика – это не просто цифры, а реальные результаты, в том числе в деле рачительного отношения к энергоресурсам. За примерами далеко ходить не нужно. Будущее Беларуси – за электродомами, где комфортно жить и приятно получать жировку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в ближайшую пятилетку планируется построить 2 миллиона квадратных метров такого жилья, причем не только в крупных городах, но и районных центрах. В Витебской области первопроходцем стал городской поселок Лиозно еще в 2018 году. Сегодня по «зеленой» технологии уже в самом Витебске строят целые кварталы. Подробнее наш корреспондент Виктор Пралич.

Этот дом в Лиозно в народе называют «электричкой». В сентябре сюда переехала жить и молодая семья Александра и Валерии. Хозяева признаются, что поначалу, мягко говоря, побаивались такого новомодного электродома. Сейчас же наоборот – не нарадуются.

Это у нас пульт, который находится в каждой комнате. Регулирует температуру. Выставляется в каждой комнате индивидуально, в жилой, также в ванной. Для ребенка мы выставим температуру больше, нам, может, поменьше.

Пятиэтажка полностью на электрообеспечении. От плиты на кухне до горячей воды в ванной. Теперь погоду в доме они делают сами. Никакой привязки к долгожданным отопительным сезонам. Специально для таких домов в стране разработаны и тарифы. К примеру, за теплые батареи – 4 копейки за 1 киловатт. В месяц набегает символическая сумма.

Валерия Семенкова, жительница Лиозно:

Совершенно другой тариф для нашего дома. Это даже намного дешевле того, что мы платили при центральном отоплении дома и освещении. Немножко коэффициент другой оплаты.

В свое время горпоселок стал экспериментальной площадкой по вводу в строй электродомов. В 2018-м первое на севере страны жилье такого плана возвели в Лиозно.

Виктор Пралич, корреспондент:

А это юго-восточная окраина Витебска. В перспективе здесь должен появиться жилой квартал из электродомов. Первую многоэтажку на 117 квартир уже возводят по проекту, где для отопления и горячего водоснабжения будут использовать электроэнергию. Согласно генеральному плану застройки Витебска, к 2025 году здесь вырастет 10 домов. А это почти 1 500 квартир. Строительство таких объектов делает квадратный метр дешевле. Ведь сюда не надо «тянуть» тепловую и газовую инфраструктуру.