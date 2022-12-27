Александр Лукашенко доволен итогами предновогоднего саммита СНГ

Новости Беларуси. Не просто формальная встреча. Президент Беларуси доволен итогами предновогоднего саммита СНГ. Несколько часов назад завершилась традиционная встреча глав государств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хорошая обстановка, чтобы поговорить по серьезным делам». Лукашенко и Путин пообщались в Русском музее.

В сегодняшней программе у них были неформальный завтрак и экскурсия по музею. К слову, туда президенты Беларуси и России приехали вместе. Интерьеры во многом и задавали тон дружественной беседы. Она стала продолжением вчерашнего разговора. Накануне встреча лидеров стран СНГ длилась около семи часов. Что касается взаимодействия Беларуси и России, то обсуждались самые важные вопросы союзной интеграции.

Президент Беларуси поблагодарил российского коллегу за культурную программу и отметил ухоженность Петербурга. Во время неформального саммита оба президента разместились в пригороде Питера – Стрельне. Уходящий год стал рекордным по количеству встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Лукашенко о встрече с Путиным: если кто-то думает, что мы только чай пьем – мы обсудили очень многие вопросы. Подробности.

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