«Хорошая обстановка, чтобы поговорить по серьёзным делам». Лукашенко и Путин пообщались в Русском музее

В Петербурге завершился неформальный саммит СНГ. Сегодня, 27 декабря, еще до встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин успели пообщаться в Русском музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там собрана уникальная коллекция произведений искусства. Интерьеры во многом и задавали тон дружественной беседы. Она стала продолжением вчерашнего разговора. Встреча лидеров стран СНГ длилась около семи часов. Что касается взаимодействия Беларуси и России, то обсуждались самые важные вопросы союзной интеграции.

Владимир Путин, Президент России:

Мы с вами и вчера вечером имели возможность поговорить, и сегодня с утра уже. Я думаю, в такой неформальной обстановке продолжим наше общение, в таких замечательных интерьерах. Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати.

Хорошая обстановка, чтобы поговорить и по серьезным делам, в том числе имею в виду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод пообсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно. Наши правительства работают довольно напряженно.