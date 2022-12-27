«Приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись». Лукашенко поразился чистоте Санкт-Петербурга

Президент Беларуси остался доволен итогами предновогоднего саммита СНГ. Два дня подряд главы государств тесно общались, что называется, практически без прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно насыщенными были контакты Александра Лукашенко и Владимира Путина. В Петербург президенты съехались именно по приглашению российского лидера. Главы государств даже разместились вместе в пригороде северной столицы – Стрельне. К слову, даже в дороге президенты Беларуси и России не прекращали общение.
Почему главы государств СНГ встречались в Русском музее? Подводим итоги политической экскурсии.
Александр Лукашенко раскрыл подробности вчерашнего вечернего неформального общения. Оно проходило без прессы. Оказалось, ожидаемо, Владимир Путин показывал гостям свой Петербург.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За Питер спасибо, за то, что вчера показали. На меня он произвел потрясающее впечатление, мне просто обидно за чистоту. Приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись. Даже не чувствуется, что здесь зима – настолько вычищен, выдраен город, приведен до ума. Я восхищаюсь уже несколько лет тем, что сделано в Санкт-Петербурге. Без вашей помощи, конечно, тут трудно было, но все-таки молодцы и местные. Поэтому есть чему поучиться.
Справедливости ради: минские коммунальные службы в отсутствие президентов справляются не хуже.
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