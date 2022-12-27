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«Приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись». Лукашенко поразился чистоте Санкт-Петербурга

27 декабря 2022 16:42
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Президент Беларуси остался доволен итогами предновогоднего саммита СНГ. Два дня подряд главы государств тесно общались, что называется, практически без прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно насыщенными были контакты Александра Лукашенко и Владимира Путина. В Петербург президенты съехались именно по приглашению российского лидера. Главы государств даже разместились вместе в пригороде северной столицы – Стрельне. К слову, даже в дороге президенты Беларуси и России не прекращали общение.

Почему главы государств СНГ встречались в Русском музее? Подводим итоги политической экскурсии.

«Приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись». Лукашенко поразился чистоте Санкт-Петербурга-1

Александр Лукашенко раскрыл подробности вчерашнего вечернего неформального общения. Оно проходило без прессы. Оказалось, ожидаемо, Владимир Путин показывал гостям свой Петербург.

«Приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись». Лукашенко поразился чистоте Санкт-Петербурга-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За Питер спасибо, за то, что вчера показали. На меня он произвел потрясающее впечатление, мне просто обидно за чистоту. Приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись. Даже не чувствуется, что здесь зима – настолько вычищен, выдраен город, приведен до ума. Я восхищаюсь уже несколько лет тем, что сделано в Санкт-Петербурге. Без вашей помощи, конечно, тут трудно было, но все-таки молодцы и местные. Поэтому есть чему поучиться.

«Приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись». Лукашенко поразился чистоте Санкт-Петербурга-7

Справедливости ради: минские коммунальные службы в отсутствие президентов справляются не хуже.

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# Беларусь-Россия # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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