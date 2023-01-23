«Иногда приходят просто поговорить». С какими вопросами обращаются к депутатам в регионах?

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу» 23 января в 18.30.

Кирилл Казаков, СТВ:

В регионах иногда приезд депутат (так называемая неделя в регионах) как манны небесной ждут. Потому что кажется, что в районе власть не слышит, руководитель не слышит. И вот депутат. Алена Сырова, СТВ:

Ирина Михайловна, вас на прошлой неделе глава государства назначил председателем райисполкома в регионе, где вы были депутатом. Получается, возможно, раньше у вас не было каких-то рычагов, чтобы решить отдельные вопросы. Сейчас власть в ваших руках.

Ирина Полякова, председатель Городокского районного исполнительного комитета:

Статус депутата сохранен. Но я председатель райисполкома. Знаете, когда осуществляла полномочия депутата на профессиональной основе, все те обращения, с которыми приходили граждане – это и прямые телефонные линии, приемы граждан и просто, когда мы проводили диалоговые площадки, встречи в коллективах. Обсуждались абсолютно разные вопросы. Конечно, в основном это, как мы уже говорили, это вопросы, касающиеся вопросы работы ЖКХ, ремонта дорог, дорожного покрытия. Понятно, что эти вопросы входят в компетенцию органов местной власти. Понятно, есть моменты, которые можно решить быстро.

Алена Сырова:

Почему они не решались? Ну как-то же предшественника вы заменили? Ирина Полякова:

Знаете, я уже как бы не принимала участия в решении этого вопроса. Все течет, все меняется, поэтому ротация – это нормальная практика. Наверное, когда поговоришь с председателем райисполкома. Я зачастую больше решала вопросы с руководителями предприятий, с руководителями организаций. Я как-то председателей райисполкомов особо не грузила. Но хочу сказать, что не было такого особо, как вы говорите, неделя в округе, манна небесная, приехал депутат. Нет. Работа эта системная абсолютно. И представители местных органов власти, и областной Совет депутатов, и члены Совета Республики, и мы как депутаты Палаты представителей. Это системная работа и у гражданина, у человека, он почитал – будет линия, ну давай позвоню на линию.