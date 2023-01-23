«Есть право выбора». Куда можно жаловаться в Беларуси, чтобы тебя точно услышали?

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу « По существу » 23 января в 18.30.

Алена Сырова, СТВ: Кстати говоря, Совет министров, буквально на прошлой неделе была новость, запустил в Telegram чат-бот. Туда можно жаловаться. Поэтому те, кто говорит, что их вопросы не решаются, поэтому они обращаются сразу к экстремистским активистам, хотя бы попробуйте отправить сообщение туда.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Кстати, я не знаю, может быть, у вас тоже в Партизанском районе есть такой Telegram-канал. Многие такие креативные наши председатели райисполкомов чат районный организовывали. Действительно, быстрее, оперативнее решались вопросы. Почему нет?

Ирина Полякова, председатель Городокского районного исполнительного комитета: У нас в районе была практика, скажем, и предыдущий председатель райисполкома. Была страничка в Instagram в том числе. Много вопросов поступало.

Кирилл Казаков, СТВ:

Марина Александровна, ваш коллега Виктор Александрович Лискович, у него, как мы выяснили, 10 тысяч подписчиков в Instagram. И он ведет ежедневно. И, собственно говоря, мы с ним общались. И он говорит: я не отказываю никому при общении. Я еще раз напомню нашим зрителям: в Telegram-канале, в Instagram, Facebook, по телефону, по службе, которая может принять ваш звонок, фотографию, при личном приеме. У нас каждый месяц руководители принимают людей, депутаты выезжают на место. У нас, на самом деле, такое впечатление, что жаловаться можно всем. А вот хорошо это или плохо?

Ирина Полякова:

Есть право выбора.

Алена Сырова:

Может, стоит ограничить как раз таки спектр и перечень тех лиц, которым можно жаловаться?

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