«Мы не скрывали этого». Лукашенко рассказал, какие структуры помогут в охране пограничникам

Новости Беларуси. Обстановка по периметру границы, поддержка пограничников армией и проблемы беженцев. Охрану государственных рубежей обсудили сегодня, 23 января, у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация изменчива. Но обстановка прогнозируемая и контролируемая, несмотря на постоянные внешние вызовы.

Сейчас возле белорусских рубежей сосредоточена группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины. Ее численность составляет порядка 23,5 тысячи человек. Ведется активная разведка нашей территории с помощью беспилотников. Учитывая все обстоятельства в 2023 году, пограничные войска основные усилия сосредоточат на украинском направлении, а также на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз. Александр Лукашенко утвердил решения на охрану госграницы в 2023 году. Причем впервые подписано сразу два документа: об охране сухопутных и воздушных рубежей Беларуси. Подробности расскажет Евгений Пустовой.

Всю прошлую неделю глава государства в публичном пространстве транслировал миролюбивые посылы Украине. На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Открывая выставку «Беларусь интеллектуальная». Лукашенко: «Что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет».

Лукашенко: «Уже и на Западе начинают понимать, что дурью заниматься нечего, надо с белорусами сотрудничать». Но южная соседка понимает это по своему. 17 тысяч украинских военнослужащих размещены вдоль границы с Беларусью. А чтобы не скучать, занимаются провокациями наших военнослужащих. В ход идет психологическое воздействие, листовки, лазеры, звуковая аппаратура. В 2022 году зафиксировано 88 таких фактов.

Железный занавес 21 века выглядит вот так. На юге это минные поля. На западе – инженерные сооружения. Забор, как нож, вошел в живое сердце самого реликтового леса Европы. Именно в Польше находиться вторая по численности приграничная группировка. А это 3 700 военных. Вряд ли столько надо, чтобы защищать Крэсы Усходнія от безоружных истощенных голодом беженцев. В отношении к беженцам отражается многое. Долгие годы европейские миссии учили наших пограничников гостеприимству к беженцам. Пытаясь превратить стражей границы в сервис по оказанию миграционных услуг. Но сами показали и продолжают себя показывать во всей красе. С начала миграционного кризиса, а это с августа 2021 года, обнаружено 17 погибших. Трупы на границе! Почему издевательства Запада над беженцами до сих пор остаются безнаказанными? Читайте здесь.

В прошлом году наши пограничники находили не только не искалеченных европейским гостеприимством беженцев, но и стали чаще обычного задерживать нарушителей. За 2022-й – 480 человек. Анатолий Лаппо: в 2021 году задержали до десятка килограмм наркотических веществ, в 2022-м – 164. Подробности здесь. Для наглядности это шесть мешков отравы. Вскрыто 19 каналов наркотрафика и 31 канал незаконной транзитной миграции. Но трансграничной преступности далеко до кадровых военных Польши и Литвы. Любимой забавой стражей европейских ценностей стало вытеснение в Беларусь беженцев. Внимание, в 2022 году пресечено 3 800 таких попыток. Образно говоря, выбросить на нашу территорию они пытались 31 тысячу человек. Не иначе как элементом гибридной войны это не назовешь. А принимая во внимание невероятную милитаризацию границ, бок о бок с зелеными тельняшками и те, кто в голубых и краповых. Силы ССО и бойцы внутренних войск.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не скрывали этого. Мы привлекли немалые силы в поддержку пограничных войск со стороны нашей армии. Какова ситуация в этом плане? Достаточно ли сил и средств, которые мы направляем на усиление государственной границы, в том числе и на юге Беларуси, на границе с Украиной? Там и милиция привлекается, уже и местные органы власти, молодцы, поддерживают, ни в чем не отказывают. Ну и подразделения Вооруженных Сил.