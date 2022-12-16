«По конституциям России и Беларуси это наши вопросы с Путиным». Лукашенко о причинах визита президента РФ в Минск
Те, кто подвергают сомнению незыблемость белорусского суверенитета в связи с тесными отношениями нашей страны и России – предатели белорусского народа. Такое мнение сегодня, 16 декабря, озвучил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко провел совещание, где обсуждали все достижения и недоработки в союзных отношениях, чтобы предметно пообщаться со своим российским коллегой. Как стало известно, 19 декабря Владимир Путин совершит рабочий визит в Минск. Что ж, ждем и готовимся. Прежде всего это касается правительства, ведь именно на этом уровне долгие месяцы идет реализация союзных программ. Да, удается пока не все, но есть ощущение, что двум лидерам будет под силу договориться. Мы выходим на новый уровень стратегического планирования взаимодействия, на тактическом уровне нерешаемых вопросов нет.
Алена Сырова продолжит тему.
Теперь уже не секрет: ко флагам Беларуси в зале торжественных церемоний Дворца Независимости в ближайший понедельник станут рядом российские. Спустя 3,5 года президента союзного нам государства встретят в Минске. Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут очередные переговоры. Эта новость разорвала информационные ленты утром, особенно рьяно взялись комментировать противники белорусско-российского тесного взаимодействия, заведя старую песню о потере главного с поправкой на СВО. Наши российские коллеги приправляли это мнениями и громкими заголовками, поспешив основной назвать тему безопасности. Впрочем, с их колокольни, вероятно, так. Но наш Президент, зная традиционные спекуляции на теме, однозначно озвучил белорусскую позицию на предстоящих переговорах.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Основная тематика – экономика. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК (там, где производят вооружения, боеприпасы и прочее), но мы будем говорить и об обороноспособности, безопасности нашего государства. Но главное – это экономика.
Этот тезис сегодня звучал во время совещания по нюансам белорусско-российского сотрудничества. Его справедливо окрестили подготовительным к понедельничным переговорам. Кремль повестку предстоящих переговоров озвучил в схожем с белорусским ключе. Еще одно подтверждение тому, что Александр Лукашенко и Владимир Путин прекрасно друг друга понимают. Кстати, тем, кто беспокоится частотой их контактов, президент Беларуси 16 декабря подробно объяснил, в чем такая необходимость.
Александр Лукашенко:
Нам пришлось в течение года встречаться и реагировать на ту ситуацию, которая складывалась в результате давления на нас коллективного Запада. То есть это были вопросы текущего тактического в основном характера. Хотя, откровенно говоря, мы на каждой встрече через эти вопросы пытались заглянуть в будущее. И вторая особенность заключается в том, что еще более года назад, где-то полтора года назад, мы договорились с президентом России, что мы принимаем программу действий, но, реализовывая те или иные программы, наши правительства столкнулись с вопросами, которые они решить не могут. Не потому что они плохие специалисты, а потому что это вопросы президентов. По конституциям России и Беларуси это наши вопросы с Путиным. И мы договорились полгода еще назад с Владимиром Владимировичем, что в конце года все накопившиеся вопросы, которые надо решить, мы встретимся и их решим (подробнее здесь).
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