Лукашенко: «Мы никогда не будем врагами России. И никогда косо в сторону России смотреть не будем»

Новости Беларуси. Те, кто подвергают сомнению незыблемость белорусского суверенитета в связи с тесными отношениями нашей страны и России – предатели белорусского народа. Такое мнение озвучил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел совещание, где обсуждали все достижения и недоработки в союзных отношениях, чтобы предметно пообщаться со своим российским коллегой. Как стало известно, в понедельник, 19 декабря, Владимир Путин совершит рабочий визит в Минск.

И чтобы окончательно было ясно, как говорится, для тех, кто в танке и до сих пор союзничество, интеграцию и поглощение отождествляет, Президент в тысячу первый раз проговаривает неизменное. Не только для белорусов и руководства страны, но и для того, кто у руля России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам, пусть неожиданно, как угодно, достались эти суверенитет и независимость. Мы свято это должны хранить, потому что этого хочет белорусский народ. Но мы никогда не будем врагами России. И никогда косо в сторону России смотреть не будем. Это самое близкое нам государство, самые близкие нам народы. Я думаю, пока мы с вами у власти, будем такой тенденции придерживаться. Если бы было иначе, было бы как в Украине. Все это понимают, но не все могут об этом говорить. Те, кто сбежал, им надо зарабатывать деньги на жизнь. Деньги кто-то дал, сказал, как сказать. Они и говорят (подробнее).