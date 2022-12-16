«Что могли в машину закидать, загрузить, с тем и приехали». Как в Беларуси живёт семья беженцев из Лисичанска

Новости Беларуси. Беларусь продолжает оказывать помощь прибывающим беженцам. С февраля в нашей стране приняли свыше 70 тысяч только граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людей не оставляют один на один со своими проблемами. Региональные власти помогают и жильем, и работой. А многие вчерашние иностранцы при желании могут получить и белорусское гражданство.

Три месяца, чтобы стать своими. Столько времени понадобилось семье из Лисичанска, чтобы начать новую жизнь в белорусском Полесье. Супруги Назаренко из Луганской области обустроились в Хойникском районе и даже успели получить белорусские паспорта. О том, что чувствуют вынужденные переселенцы сегодня, расскажет Анна Корольчук.

На своей Родине Ирина Назаренко работала медсестрой, общий стаж в кардиологии – 26 лет. Женщина никогда не думала, что придется сменить родной Лисичанск на маленькую деревню белорусского Полесья. Новым рабочим местом переселенки из Луганской области стал Козелужский ФАП.

– Здравствуйте.

– Добрый день. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Что вас беспокоит?

– Померил утром давление – оно высоковатое, 160 на 90. Ну и выпил лекарство, после этого не мерил. По пути шел, думал, зайду, погляжу.

Хойникский район – малая Родина мужа Ирины, сюда супруги переехали вслед за двумя дочками. Еще трое детей остались по ту сторону границы, под Киевом. Там – дом и работа, которые тяжело оставить.

Ирина Назаренко:

Я переживаю, он переживает. Знаете, как наживали, наживали все. И в один день остаться бомжами, скажем так. Без ничего. Что могли в машину закидать, загрузить, с тем и приехали. Хорошо, что у нас машина. А кто без машины? Сумку с документами взяли и поехали. Ни вещей, ничего нет. Многие же так поуезжали. Поэтому тяжело. И плачу, и вспоминаю дом, фотографии посмотрю и даже… Слезы наворачиваются… В общем, как-то так. В Беларусь семья Назаренко переехала в сентябре. Первые два месяца жили у друзей, потом им выделили малосемейку, где супруги сделали небольшой ремонт. За такой короткий период Ирина и Эдуард успели получить и белорусское гражданство.

Ирина Назаренко:

Подали документы на гражданство. Два месяца ждали, потом нам перезвонили и сказали: вам одобрили гражданство, вы граждане Беларуси. Какая-то упрощенная сейчас форма для переселенцев, беженцев с Донецкой и Луганской области. Быстро делают. Ирина заботится о здоровье людей, ее муж – о том, чтобы в жилые дома подавалось электричество.

Эдуард Назаренко:

Люди хорошо встретили, если правду говорить. На работу устроили, квартиру дали с работы. Малосемейка, правда. Но ничего, нам хватает.