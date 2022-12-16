Лукашенко: все будут говорить, что россияне управляют Беларусью. Но никто, кроме нас, страной не управляет!

Новости Беларуси. Союзные программы ни в коем случае не затрагивают независимость и суверенитет ни Беларуси, ни России. Это подчеркнул Александр Лукашенко 16 декабря на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке – программы по импортозамещению, договорно-правовая база, ценообразование на энергоресурсы и другие актуальные вопросы интеграционной тематики. Совещание проходит в преддверии встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Переговоры лидеров запланированы на 19 декабря в Минске. Главная тема – экономика. Президенты обсудят стратегические вопросы взаимодействия. И это станет отличительной чертой предстоящих переговоров. До этого, как заметил Александр Лукашенко, больше вели разговор о тактических решениях в складывающейся обстановке. Кроме того, встреча призвана снять ряд накопившихся проблем, возникших при реализации союзных программ. Предвосхищая уже заезженные вбросы об «угрозе белорусскому суверенитету», Александр Лукашенко высказался о союзных отношениях предельно понятно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

После мятежа в Беларуси – это особый период наших отношений – мы подтверждаем правильность выбранного нами стратегического курса на сближение с Россией и своевременность принятых интеграционных документов в рамках Союзного государства. Эти программы ни в коем случае не затрагивают независимость, суверенитет ни Беларуси, ни России. Я вижу, сейчас нагнетается ситуация. Особенно после этих масштабных переговоров все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть эту особенность: никто, кроме нас, Беларусью не управляет. Это наши функции по Конституции, и моя в том числе. Мы реализовываем эти функции. Многие у нас тут начинают шептаться, когда не получается договориться, что Россия ставит неприемлемые для нас условия, связанные с нашей независимостью и суверенитетом. Абсолютно откровенно говорю: при всех сложностях, если Российская Федерация – руководство – хочет строить отношения с суверенным независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное и независимое государство (но очень близкое, очень надежное, где все русское – от языка до российских традиций – свято чтится), мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы – государство суверенное и независимое.