Лукашенко: все будут говорить, что россияне управляют Беларусью. Но никто, кроме нас, страной не управляет!
Новости Беларуси. Союзные программы ни в коем случае не затрагивают независимость и суверенитет ни Беларуси, ни России. Это подчеркнул Александр Лукашенко 16 декабря на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке – программы по импортозамещению, договорно-правовая база, ценообразование на энергоресурсы и другие актуальные вопросы интеграционной тематики. Совещание проходит в преддверии встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Переговоры лидеров запланированы на 19 декабря в Минске. Главная тема – экономика. Президенты обсудят стратегические вопросы взаимодействия. И это станет отличительной чертой предстоящих переговоров.
До этого, как заметил Александр Лукашенко, больше вели разговор о тактических решениях в складывающейся обстановке. Кроме того, встреча призвана снять ряд накопившихся проблем, возникших при реализации союзных программ. Предвосхищая уже заезженные вбросы об «угрозе белорусскому суверенитету», Александр Лукашенко высказался о союзных отношениях предельно понятно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
После мятежа в Беларуси – это особый период наших отношений – мы подтверждаем правильность выбранного нами стратегического курса на сближение с Россией и своевременность принятых интеграционных документов в рамках Союзного государства. Эти программы ни в коем случае не затрагивают независимость, суверенитет ни Беларуси, ни России. Я вижу, сейчас нагнетается ситуация. Особенно после этих масштабных переговоров все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть эту особенность: никто, кроме нас, Беларусью не управляет. Это наши функции по Конституции, и моя в том числе. Мы реализовываем эти функции. Многие у нас тут начинают шептаться, когда не получается договориться, что Россия ставит неприемлемые для нас условия, связанные с нашей независимостью и суверенитетом. Абсолютно откровенно говорю: при всех сложностях, если Российская Федерация – руководство – хочет строить отношения с суверенным независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное и независимое государство (но очень близкое, очень надежное, где все русское – от языка до российских традиций – свято чтится), мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы – государство суверенное и независимое.
С ответственными за союзное строительство чиновниками Александр Лукашенко обсудил ряд актуальных вопросов. Так, например, буксует программа по формированию объединенного рынка газа. Президент обозначил, что для Беларуси наиболее важны даже не сами цены на энергоносители, а работа наших компаний в равных условиях с Россией.
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