Лукашенко: если вы ещё провалите и II Игры стран СНГ, тогда вам делать в спорте нечего

Новости Беларуси. Вложения без отдачи и отсутствие результатов. Президент раскритиковал работу спортивной сферы страны. Тему сегодня, 15 декабря, предметно обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом Александр Лукашенко пригласил профильного министра, главу НОК, курирующих вице-премьера и заместителя главы Администрации Президента.

Показать характер и свои способности и спортсмены, и функционеры смогут на II Играх СНГ. Пройдут они в Беларуси в августе 2023 года. И если уж стены не помогут, то, похоже, нынешний состав команды бессилен.