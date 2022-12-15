Лукашенко: если вы ещё провалите и II Игры стран СНГ, тогда вам делать в спорте нечего

Новости Беларуси. Вложения без отдачи и отсутствие результатов. Президент раскритиковал работу спортивной сферы страны. Тему сегодня, 15 декабря, предметно обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом Александр Лукашенко пригласил профильного министра, главу НОК, курирующих вице-премьера и заместителя главы Администрации Президента.
Показать характер и свои способности и спортсмены, и функционеры смогут на II Играх СНГ. Пройдут они в Беларуси в августе 2023 года. И если уж стены не помогут, то, похоже, нынешний состав команды бессилен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо заплатить за хорошие, высокие результаты. Пожалуйста, сколько? Но сначала дайте эти результаты. Хотелось бы, чтобы вы мне назвали здесь правительственную концепцию стимулирования заработных плат и прочие коврижки за достижение соответствующих результатов. Ну и II Игры стран СНГ в 2023 году. Рубеж для вас, серьезнейший критерий. Если после этой перестановки кадров в начале года, если вы удержитесь на этой должности, то дальше уже некуда. Если вы еще провалите и II Игры, то я вам скажу откровенно: тогда вам делать в спорте нечего.