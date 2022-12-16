Дзермант: «И Украину, и Россию хотели видеть просто в качестве колониального придатка западного мира»

Время авторской журналистики. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Уходящий год оказался очень непростым для нас всех – противостояние в мире еще больше обострилось. И мы находимся в эпицентре геополитической борьбы. Но с другой стороны, все события последнего времени – это хорошая проверка на прочность наших ценностей и принципов, наших интеграционных союзов. Да, конечно, в этих союзах – ОДКБ и ЕАЭС – не все идеально, есть к чему стремиться, тем не менее они выполняют свои функции, интегрируют в разных формах постсоветское пространство и в них есть потенциал развития. Во всяком случае, Беларусь его точно видит и прилагает все усилия, чтобы его раскрыть. На недавнем саммите глав государств Евразийского экономического союза в Бишкеке лидер нашей страны Александр Лукашенко обозначил четыре стратегических направления развития ЕАЭС на ближайшее время. Это совместные проекты в области создания самых современных производств, производств будущего на основе кооперации. Далее – оздоровление «кровеносной системы» союза, то есть финансов, уход от долларовой зависимости в расчетах, потом – устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Речь идет о существующих пока таможенных и административных барьерах. И четвертое – повышение международного авторитета ЕАЭС, сотрудничество с другими интеграционными объединениями, такими как ШОС, БРИКС и АСЕАН.

Алексей Дзермант:

И это были не просто слова, по итогам встречи, как сообщил председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, были сформированы 158 проектов в 25 отраслях на общую сумму 270 миллиардов долларов. И сейчас предоставляется возможность и бизнесу, и предприятиям любой формы собственности быть включенными в список интеграционных проектов и получить соответствующую поддержку. Наш Президент оценил и политику Запада в виде санкций против Беларуси и России. И не видит в ней ничего для нас критичного. Лукашенко: «Мы уже в определенной степени закалились». Давление санкций ослабло – что ожидает ЕАЭС?

Алексей Дзермант:

И это действительно так, особенно, если учесть, что санкции самым серьезным образом бьют по самим западным странам, особенно европейским. А для нас это возможность всерьез заняться импортозамещением и развивать собственные технологии и компетенции. Сейчас это ключевая задача – не быть зависимыми от недругов в критических для экономики и промышленности сферах. И лучше делать это совместно, объединяя усилия и имеющийся у стран-союзников потенциал. Сейчас много говорят о том, что формируется многополярный мир или сложный биполярный, в котором соперничество будет происходить уже между Китаем и США, но при этом будут и другие влиятельные игроки и региональные блоки. Именно поэтому нам необходимо усиление своего интеграционного объединения, чтобы в этом новом мире оставаться субъектом и не раствориться между двух гигантов. Это общая задача для стран Евразийского союза. Но важно также наладить нормальные, взаимовыгодное отношения с теми полюсами силы и экономического развития, которые не стремятся навязывать нам свои ценности и политические модели. Это прежде всего страны Востока, с которыми нам лучше вместе выстраивать новую архитектуру безопасности и сотрудничества. Это тем более очевидно после того как стало ясно, что Западу и его лидерам доверять больше невозможно. Например, после слов Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были нужны только лишь для того, чтобы Украина получила временную передышку для подготовки к новой войне, что Запад обманывал Россию и не хотел на самом деле никакого мирного урегулирования. Лукашенко: «То, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, – это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть». Подробнее.