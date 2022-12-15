«Надо где-то в углу тёмном проводить подобные совещания». Почему Президенту стыдно за работу руководителей спорта?

Новости Беларуси. Вложения без отдачи и отсутствие результатов. Президент раскритиковал работу спортивной сферы страны. Тему сегодня, 15 декабря, предметно обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом Александр Лукашенко пригласил профильного министра, главу НОК, курирующих вице-премьера и заместителя главы Администрации Президента.

Спрос с министра спорта, главы НОК, вице-премьера и главного идеолога страны. Как выходит, что вместо всеобщей радости и ликования, гордости и удовлетворения выступлениями своих белорусы чаще всего испытывают иные эмоции?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы услышать ответ на этот комплекс вопросов, потому что он связан со вторым вопросом. Вы же ко мне пришли за заработными платами и поощрением для спортсменов. Это надо тайно, где-то в углу темном проводить подобные совещания, чтобы люди не услышали. Потому что они не только вам, вам-то есть за что – и мне голову снимут. Они спросят: ты за что им деньги платишь? Они же пешком ходят на площадке в футболе, в хоккее или в конькобежном спорте, в шорт-треке. Они не только пешком ходят – они хромают там! Поэтому хочу послушать, что вы хотите предложить?

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