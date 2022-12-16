Лукашенко: главное – чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители

Новости Беларуси. Союзные программы ни в коем случае не затрагивают независимость и суверенитет ни Беларуси, ни России. Это подчеркнул Александр Лукашенко 16 декабря на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ответственными за союзное строительство чиновниками Президент обсудил ряд актуальных вопросов. Так, например, буксует программа по формированию объединенного рынка газа. При этом Беларуси наиболее важны даже не сами цены на энергоносители, а работа наших компаний в равных условиях с Россией. Также значение имеет грамотная координация антисанкционных мер, чтобы не страдали и собственные производители.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании в сфере услуг и так далее работали в равных условиях. Важно, чтобы цены на газ, нефть были не заоблачными при этих равных условиях. Но это абсолютно не главное. Можно сказать, это даже неважно. Главное – чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности. Это главное. Также важный вопрос – координация действий при ответных шагах на усиливающееся санкционное давление. Принимаемые российской стороной меры ни в коем случае не должны препятствовать транзиту белорусской продукции в третьи страны через территорию России. Также не должно быть никаких претензий при экспорте на российский рынок белорусских товаров и услуг.