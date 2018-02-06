Плюс новые счётчики, минус хлорка – что изменится в водоснабжении Минска: «Большой город»

Новости Беларуси. В Минске в 2018 году начнется внедрение проекта по дистанционному автоматизированному съему показаний приборов учета воды. Как этот новшество будет реализовываться, рассказал в программе «Большой город» директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин.

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