Не пойдёт снимать показания, если дома только дети: как выглядит контролёр счётчиков воды?

Новости Беларуси. Есть минчане, которые умудряются «химичить» со счетчиками воды. Вместе с сотрудниками Водоканала корреспонденты программы «Большой город» отправились в рейд, чтобы показать, как происходит снятие показаний на самом деле.

Обратите внимание: контролер всегда одет в специальную форму, имеет при себе удостоверение и с уважением относится к чистоте пола в вашей квартире. А также никогда не пойдет снимать показание, если дома только несовершеннолетние.

Контролер Татьяна за день обходит 45 квартир.

Татьяна Бородько, контролёр водопроводного хозяйства ЦРП «Водосбыт»:

Я приношу ведомость, отдаю специалистам, они обрабатывают ее и доводят до сведения жильца, что либо долг, либо переплата.