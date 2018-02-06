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Переход на дистанционный съём показаний счётчиков воды: можно ли доверять приборам?

06 февраля 2018 18:11
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Новости Беларуси. Проект по дистанционному автоматизированному съему показаний приборов в Минске стартует в 2018 году. Как минчане смогут контролировать автомат и показания своих счетчиков воды, рассказал в программе «Большой город» директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин.

Олег Аврутин, директор КУП «Минскводоканал»:
Мы не лишили вас как потребителя права, возможности контролировать, что вам начисляется. Это прибор учета, на котором будут видны показания. Поэтому вы получаете каждый месяц счет-извещение на коммунальные услуги – там отображаются эти показания. И вы всегда можете сверить. Всегда понятно, что это, все-таки оборудование, и вероятен сбой. Но если Минску удастся реализовать этот проект в полном объеме, я уверен, что мы будем первым городом в мире с этим проектом.

Плюс новые счётчики, минус хлорка – что изменится в водоснабжении Минска: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Олег Аврутин

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