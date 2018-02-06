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Счётчики с дистанционным съёмом показаний: кто будет платить за установку?

06 февраля 2018 18:10
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Новости Беларуси. В 2018 году Минск ожидает новый проект по дистанционному автоматизированному съему показаний счетчиков воды. Как идет подготовка и на чьи плечи ляжет финансирование, рассказал в программе «Большой город» директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин.

Олег Аврутин, директор КУП «Минскводоканал»:
Пока преждевременно что-то говорить. Конечно, мы будем стараться решить этот вопрос таким образом, чтобы это не повлекло какого-то увеличения платежей со стороны населения. Мы надеемся, что проект получится окупаемым. И если действительно те расчеты покажут окупаемость, то, скорее всего, это будет нашей задачей – поиск источников финансирования, чтобы это было нечувствительно для минчан. Но пока однозначно решения не приняты и точка не поставлена.

Плюс новые счётчики, минус хлорка – что изменится в водоснабжении Минска: «Большой город»

# общество # Олег Аврутин # ЖКХ

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